Французские таблетки и сиропы от кашля "Эреспал" признаны опасными для здоровья и изымаются из продажи в аптеках. Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) 14 февраля объявила об изъятии из обращения всех серий препарата "Эреспал", применяемого ​при лечении заболеваний дыхательных путей.

В Росздравнадзоре уточнили, что исследование для оценки действия фенспирида проведено компанией "Лаборатории Сервье", и полученные результаты показали потенциальную опасность для сердца.

В России "Эреспал" входит в перечень жизненно важных лекарств. Территориальные органы Росздравнадзора должны на местах взять под контроль изъятие всех серий указанных лекарств. Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко сообщил, что процесс приостановки продажи лекарства от кашля "Эреспал" на территории России займет около суток, - передает "РИА Новости".

По его словам, продажа препарата на территории Евросоюза пока не приостановлена. Добровольно производитель отзывает лекарство в Белоруссии и на Украине.