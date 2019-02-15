МЧС распространило экстренное предупреждение в Москве

МЧС выпустило экстренное предупреждение в Москве в связи с погодными условиями. Согласно последней информации специалистов, в столице в пятницу, 15 февраля, ожидаются гололедица и порывистый ветер.

До конца сегодняшнего дня на дорогах в Москве будет очень скользко, а порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду, передает ТАСС. Водителей призывают быть максимально внимательными и аккуратными, соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров.

Машины рекомендуется парковать как можно дальше от деревьев и рекламных щитов. Пешеходам также советуют обходить стороной шаткие конструкции.