В Челябинской области отмечают годовщину окончания афганской войны

Ветеранов боевых действий поздравил депутат Госдумы РФ Анатолий Литовченко. Обращаясь к воинам-интернационалистам, он отметил их мужество и стойкость, верность солдатской дружбе.

«Памятная дата 15 февраля 1989 года навсегда останется в истории нашей страны.Мы благодарны каждому, кто прошел через испытания Афганистаном, что сумел не только сберечь узы военного братства, а укрепил их в мирное время», - сказал депутат.

Как сообщает агентство Полит74, во время боевых действий в Афганистане побывали более полумиллиона советских солдат и офицеров. Из Челябинской области было направлено больше десяти тысяч человек. На войне погибло больше 15 тысяч человек, из них 180 южноуральцев.