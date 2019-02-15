В США в День влюбленных произошла стрельба в школе

В США второй год подряд в школах происходят инциденты со стрельбой в День влюбленных, 14 февраля. В этом году, ровно через год после трагедии в Паркленде, в День Святого Валентина утром произошла стрельба на территории школы "Сью Кливленд" в пригороде города Альбукерке (штат Нью-Мексико), - сообщает kp.ru.

По предварительным данным, стрельбу открыл молодой человек. Полиция оперативно эвакуировала всех детей из школы, и родители развезли детей по домам. Как передало агентство Associated Press со ссылкой на офис местного шерифа, полиция поймала стрелка, его личность и мотивы устанавливаются.

Напомним, в прошлом году в День Святого Валентина 19-летний Николас Круз устроил стрельбу в стенах своей бывшей школы в городе Паркленд (штат Флорида). Жертвами Круза стали 17 человек. Ему грозит смертная казнь.