Директор Усть-Катавского завода рассказал об антикризисных мерах

Продукцию Усть-Катавского вагоностроительного завода будут поставлять в города Челябинской области. Это поможет выйти предприятию из кризиса.

Сегодня, 15 февраля, на УКВЗ прибывает директор прибывает ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» Алексей Варочко, его визит связан с вчерашним митингом рабочих, которые отказались выходить на работу в связи с низкой заработной платой в январе.

Как пояснил директор УКВЗ (филиал Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева) Артем Бахарев причина в снижении заработной платы в январе у некоторых категории работников кроется в неполной загрузке производственных мощностей предприятия.

- Чтобы держаться на плаву, нам необходимо ежегодно выпускать до 74 трамвайных вагонов в год, в прошлом году у нас заказали всего 25 вагонов, - говорит Артем Бахарев. - Вчера мы рассказали работником о том, какие меры будем предпринимать для выхода из кризиса. На минувшей неделе глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил губернатору Борису Дубровскому рассмотреть вариант закупки вагонов для Челябинска, Магнитогорска и Златоуста. Кроме того, УКВЗ производит продукцию для нефтяной и газовой отраслей промышленности, будем думать, как расширить ассортимент.

Артем Бахарев подчеркнул, что предприятие не имеет задолженности по заработной плате, коммунальным платежам и налогам за минувший год.

- Сотрудников завода успокоили и убедили в том, что пути выхода из кризисной ситуации найдутся, предприятие работает в штатном режиме, - сказал Артем Бахарев.