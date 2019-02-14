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Полюбовался женой, и заставил её за это ещё и заплатить

14 февраля 2019, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]

Полюбовался женой, и заставил её за это ещё и заплатить

Крепкая Оренбургская семья после пяти лет брака, в котором родились трое детей, внезапно распалась. Но бывший муж истребовал с жены ещё добрачный долг, который с процентами вырос в миллионы рублей.

Влюблённая пара решила в 2013 году лечь под нож зарубежных пластических хирургов, чтобы к свадьбе выглядеть на высоком уровне. Мужу сделали одну операцию, жене - две. Мужчина, который был ещё только женихом, заплатил за неё 9000 евро, но попросил написать долговую расписку на два года с оплатой пяти процентов ежемесячно за пользование деньгами. Расписку спрятал и забыл. А после свадьбы сказал жене, что уничтожил её.

Жили - не тужили, родили троих детей, но потом что-то пошло не так, и они решили расстаться. Тут то бывший муж вспомнил про расписку и предъявил её в суде к исполнению. А поскольку прошло 5 лет, то набежали солидные проценты - по основному долгу сумма составила 750 000 рублей и проценты - 2 146 500 рублей. Джентльмен также потребовал оплатить госпошлину за подачу искового заявления.

Женщина не смогла ничего доказать, но суд уменьшил сумму её долга до двух миллионов рублей. Дорого обошёлся ей этот брак. И ещё трое детей на шее. А мужчина сможет теперь сделать очередную пластическую операцию какой-нибудь новой возлюбленной...

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