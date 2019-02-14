Неизвестные сообщили о бомба в двух следственных изоляторах в Москве

В Москве продолжается волна телефонного терроризма. Неизвестные в очередной раз сообщили о заложенных в столице бомбах. Сегодня взрывчатку ищут на Киевском и Ярославском вокзалах.

Кроме того, в экстренные службы поступили сообщения о, якобы, минировании двух московских следственных изоляторах – СИЗО № 4 на Вилюйской улице и № на Выборгской, сообщает Telegram-канал «Mash» Злоумышленники «обещали» взорвать «Медведь» и «Водник» примерно через час.

Будут ли правоохранительные органы эвакуировать заключенных или проигнорируют сообщение?