Неизвестные сообщили о бомба в двух следственных изоляторах в Москве
14 февраля 2019, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве продолжается волна телефонного терроризма. Неизвестные в очередной раз сообщили о заложенных в столице бомбах. Сегодня взрывчатку ищут на Киевском и Ярославском вокзалах.
Кроме того, в экстренные службы поступили сообщения о, якобы, минировании двух московских следственных изоляторах – СИЗО № 4 на Вилюйской улице и № на Выборгской, сообщает Telegram-канал «Mash» Злоумышленники «обещали» взорвать «Медведь» и «Водник» примерно через час.
Будут ли правоохранительные органы эвакуировать заключенных или проигнорируют сообщение?