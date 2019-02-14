Психолог: Почему влюблённых женщин меньше, чем мужчин

Как показал опрос, проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения, влюбленных мужчин в России оказалось на 12% больше, чем женщин.

Семейный психолог Светлана Бояринова считает, что опрос вряд ли отражает действительность, пишет НСН.

«Скоро весна. Потом, мужчины охотнее говорят, что влюблены, иногда для того, чтобы просто отстали. «Вы влюблены? Да!», всё, побежал дальше. Так что, надо учитывать условия, при которых задавались эти вопросы. Женщина – эмоциональное существо, настроение у неё меняется сто раз на дню», - рассказала она.

Также главный внештатный диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян рассказал, почему любовь помогает изменить неправильные пищевые привычки, сообщает NEWS.ru.

"В период влюблённости ты готов всё терпеть, показать себя здоровым, сильным, мужественным, а женщина — красивой и изящной. Как результаты достигаются, постепенно эта мотивация снижается, и ты опять начинаешь есть неизвестно что. Надо вбить в голову, что это твоё здоровье, твоя жизнь", - сказал эксперт.

В Японии в этот день влюбленные закупаются шоколадом, отмечает Ридус. Девушкам нельзя забывать о таком шоколаде как «гири-чоко». Его часто называют - «обязательный шоколад».