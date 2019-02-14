Протоиерей РПЦ приравнял влюбленность к опасным веществам и потребовал запретить

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи протоиерей Дмитрий Смирнов приравнял влюбленность к запрещенным веществам, поскольку эта самая влюбленность наносит человеку такой же урон, как сигареты и наркотики. А значит ее надо запретить!

«У нас эстрада воспевает только влюбленность. Надо, чтобы она совершенно исчезла из медиапространства. Это все надо изъять, как пропаганду курева и наркотиков», - заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Удивительные заявления от православной церкви в День всех влюбленных точно не придутся по вкусу современной молодежи, в чьей среде этот праздник прижился и вызывает только положительные эмоции. Отсюда вопрос, а без влюбленности, откуда возьмутся те самые семьи, вопросами которых и заведует Смирнов? И готова ли церковь взять на себя роль ментора, который будет решать, о чем петь современным музыкантам?