В Долгопрудном мужчина застрял между вагоном и платформой

Пассажира электрички на станции Долгопрудный зажало между вагоном и платформой. Прохожим удалось спасти мужчину.

«Мужчина не мог двигаться, скорее всего, получил серьезные травмы. Знаю, что вызвали «скорую помощь», но до приезда медиков я ушла оттуда», – рассказал очевидец. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.

Также ДТП с участием двух автомобилей произошло в Дагестане, пишет НСН с ссылкой на «Интерфакс» .