В Долгопрудном мужчина застрял между вагоном и платформой
14 февраля 2019, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]
Пассажира электрички на станции Долгопрудный зажало между вагоном и платформой. Прохожим удалось спасти мужчину.
«Мужчина не мог двигаться, скорее всего, получил серьезные травмы. Знаю, что вызвали «скорую помощь», но до приезда медиков я ушла оттуда», – рассказал очевидец. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.
Также ДТП с участием двух автомобилей произошло в Дагестане, пишет НСН с ссылкой на «Интерфакс» .