Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин принял участие в сессии «Цифровая трансформация и качество жизни. Взгляд из регионов», прошедшей в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

В рамках своего выступления Мишустин обратил внимание на то, что в 2020 году онлайн-доступом будет обладать более 200 млрд устройств, а значит, объем и скорость передачи данных увеличатся. В этих условиях предприятия и госорганы либо должны стать цифровыми, либо они исчезнут. Довольно абстрактные и безобидные технологии приводят к исчезновению целых отраслей экономики, рабочих мест, необходимости нового территориального планирования, исчезновению государственных финансов и размыванию границ - это явление получило название уберизации. Государство должно быть в курсе таких процессов и понимать их, чтобы смотреть вперед и принимать правильные управленческие решения.

«Данные превратились в актив. Данные сегодня - это золото и нефть XXI века. Тот, кто быстрее с ними научится работать, обрабатывать, кластеризировать, делать из них продукты, которые повышают добавленную стоимость, тот и будет впереди», - подчеркнул Михаил Мишустин.

Основной тренд сегодня – все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано. На основе полученных данных создаются так называемые чувствительные предприятия, которые знают о вас больше, чем вы сами о себе, следят за изменяющимися параметрами и в реальном времени реагируют на эти изменения. Госорганам необходимо брать на вооружение этот опыт, а также выстраивать свои бизнес-процессы точно так же, как это делают современные цифровые компании, предлагающие платформенные решения. Только такие решения позволят сохранять командные высоты в будущем.

Уберизация экономики диктует государству новые правила взаимодействия с гражданами. Люди не хотят думать о цифрах, заполнять декларации или документы, нетерпимы к задержкам в получении информации. Им нужны качественные и адресные услуги. Путь госорганов – создание удобных платформ для взаимодействия с гражданами: проактивных систем и мобильных приложений.

«Что такое мобильное приложение для самозанятых? Это пример встраивания в естественную среду жизни людей, чтобы быть незаметными», - отметил руководитель Налоговой службы. Более того, сейчас рассматривается возможность интеграции приложения с онлайн-кабинетами банков, что еще больше упростит оплату НПД. Михаил Мишустин выразил надежду, что Сбербанк вскоре присоединится к этой инициативе.

Мишустин также подчеркнул, что новый налоговый режим для самозанятых является льготой, а не новым налогом. Платить 13% с доходов, полученных на территории Российской Федерации, – закрепленная в Конституции обязанность граждан. Специальный режим же дает им возможность уменьшить эту ставку до 4% при продаже товаров и оказании услуг физлицам и до 6% - при взаимодействии с юрлицами. Сделать это можно с помощью приложения «Мой налог», которое избавляет своих пользователей от ведения отчетности и непосредственно живого общения с налоговыми органами.

Кроме того, глава ФНС отметил, что Налоговая служба – цифровое ведомство, которое старается в своей работе максимально учитывать потребности граждан. Так, на сегодня автоматизировано 100% услуг, оказываемых физическим лицам, и 90% вопросов юрлиц можно решить удаленно.