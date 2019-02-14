Подписано соглашение между ЗСК и Объединением работодателей Краснодарского края

В рамках инвестиционного форума в Сочи заключено соглашение между Законодательным Собранием края и Ассоциацией «Объединение работодателей Краснодарского края».

Документ о сотрудничестве скрепили подписями спикер краевого парламента Юрий Бурлачко и председатель Ассоциации Виктор Бударин. На мероприятии также присутствовали президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, а от Законодательного Собрания края – вице-спикер Сергей Алтухов и депутат Эдуард Кузнецов.

Стороны будут взаимодействовать в рамках формирования государственной политики, призванной обеспечить повышение конкурентоспособности и развитие предпринимательства на территории региона.

В целом документ позволит объединить усилия, направленные на улучшение деловой среды. Поможет усовершенствовать законодательство, сформировать прозрачные процедуры госрегулирования в различных отраслях экономики.

- Это Соглашение – еще один шаг на пути развития диалога между бизнесом и властью. Депутатский корпус заинтересован в том, чтобы мнение руководителей кубанских предприятий и организаций максимально учитывалось при работе над законодательной базой. Мы планируем привлекать членов ассоциации к работе в экспертно-консультативных советах при комитетах ЗСК, вести обмен опытом, - резюмировал Юрий Бурлачко.

Кроме того, председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко принял участие в пленарной сессии Российского инвестиционного форума, на которой выступил глава правительства страны Дмитрий Медведев.