К чему склонны люди, носящие тату?

Сотрудники Университета Майами в Соединенных штатах Америки по итогам исследовательского проекта, направленного на изучение психологии поклонников тату, выявили интересные закономерности.

Как оказалось, любители украсить свое тело татуировками больше любят риск по сравнению с теми, у кого рисунков на теле нет. А еще они чаще сталкиваются с психологическими трудностями и имеют проблемы со сном (бессонницу).

Стремление к адреналину характеризовалось употреблением алкоголя, сигарет и запрещенных веществ. Опрошенные также чаще вступали в интимные связи, но больше других попадали в ДТП и страдали от психических расстройств.

Согласно данным Исследовательского центра Пью в Вашингтоне, около 40% граждан США в возрасте от 18 до 29 лет имеют хотя бы 1 татуировку. У половины из них от 2 до 5 картинок, а у 18% - 6 и более, пишут "Актуальные Новости".