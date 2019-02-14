Футбольный матч в Бутырке. На поле - Мамаев и другие заключенные

В Бутырке продолжается футбольный матч, за которым с удовольствием следят и журналисты, и родственники заключенных. На поле – футболист Павел Мамаев и группа его сотоварищей по камере.

Это, конечно, не стадион, но болельщики все равно есть. По крайней мере Алана Мамаева уже выложила фото с поединка в своем Inctagtam-аккаунте.









«Из футболистов в этом матче в СИЗО сыграет только Мамаев. Кокорин не сможет это сделать по состоянию здоровья — у него больное колено», — рассказал адвокат.

«Он хоть в тюрьме-то забил?», - спрашивают подписчики у жены Мамаева. Напомним, что Мамаев с Кокориным находятся в СИЗО «Бутырка» с 8 октября прошлого года.