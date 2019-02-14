Песков сообщил о работе администрации Кремля над обращением жителей Сибая

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил сегодня, что в Кремле ознакомились с обращением жителей башкирского города Сибай к Владимиру Путину в связи с загрязнением воздуха. По словам официального представителя Кремля, сейчас информация проверяется в соответствующих подразделениях администрации.

Мэр Сибая Рустем Афзалов накануне провел встречу по поводу экологической ситуации в городе. В сети пишут, что он грубо высказался в адрес одного из активистов-экологов.

Сегодня в соцсетях Рустем Афзалов высказался по этому поводу: "Меня обвиняют, что я резко высказался в адрес людей, которые пытаются сделать себе имя на экологической ситуации в Сибае. Не буду оправдываться. Просто посмотрите, как это было", — заявил он и к посту прикрепил видео, сделанное на встрече, - сообщают башкирские СМИ.

По словам Пескова, в Кремле не слышали про заявление мэра Сибая, который оскорбительно отозвался о жителях города, записавших обращение главе государства. ".. если действительно имело место такое заявление, вряд ли можно с ним согласиться и вряд ли можно приветствовать подобное высказывание", - цитирует Пескова РИА Новости.

С середины ноября жители Сибая начали жаловаться на недомогания из-за запаха серы и смога в воздухе. Источником загрязнения является нерабочий карьер. Сейчас ведется затопление шахты. Аварийные работы планируют закончить не позднее 20 марта.

Во вторник эксперты передвижных лабораторий зафиксировали рост концентрации диоксида серы в воздухе города.