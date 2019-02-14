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Суд снял арест с имущества бывшего главы Минэкономразвития Улюкаева

14 февраля 2019, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

Суд снял арест с имущества бывшего главы Минэкономразвития Улюкаева
фото: pixabay.com

Замоскворецкий суд Москвы в четверг, 14 февраля, снял арест с имущества бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева, кторый сейчас отбывает срок наказания в колонии.  Суд удовлетворил ходатайство о снятии обеспечительного ареста с имущества Улюкаева, так как он уже уплатил штраф в 130 миллионов рублей.

Под арестом находились земли и дом в Смоленской области, дом в Москве, автомобиль, слиток серебра, а также часы. Арест был наложен на рублевые и валютные счета на сумму более 67 миллионов рублей и 1,3 миллиона долларов, а также на наличные деньги - 250 тысяч долларов, 200 крон, 280 польских злот, мексиканские, вьетнамские, австралийские, южноафриканские деньги.
Улюкаева отказался участвовать в судебном процессе даже по видеосвязи. Ходатайство защиты поддержал прокурор Борис Непорожный. По его сведениям, деньги, которые оплачены у поступили в бюджет.

Напомним, Улюкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу в 130 миллионов рублей за получение взятки. Он отбывает наказание в исправительной колонии №1 в Тверской области, - передает РИА Новости.

 

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