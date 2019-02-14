Алексей Венедиктов выступил за проведение эксперимента по электронному голосованию на выборах в Мосгордуму, которые состоятся осенью текущего года. Соответствующий пост появился в Telegram-канале главного редактора «Эха Москвы».

«Возможное электронное голосование на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года нуждается в широком общественном обсуждении, но уже ясно, что его надо проводить экспериментально - в одном округе по выбору, сохраняя возможность голосовать или электронно, или, как прежде, бумажным бюллетенем», - написал Венедиктов.

Журналист добавил, что для организации электронного голосования потребуется внести коррективы в законодательство. Кроме того, нужно провести консультации со специалистами в области кибербезопасности. Также необходимо обсудить вопрос о проведении голосования с политическими силами, которые собираются участвовать в выборах, отметил Алексей Венедиктов.

Жители Москвы проголосуют за новый состав городского парламента 9 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам.