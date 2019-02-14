Кибермошенники научились звонить с банковских телефонов

Вежливость - главное оружие вора, говорил Доцент из классического фильма. С помощью этого оружия и языковой артикуляции они выманивают у доверчивых и даже недоверчивых граждан данные банковских карт, которые потом используют для списания денег.



В России участились случаи звонков на мобильные телефоны с банковского номера 900. Вежливые люди, хорошо знающие банковскую терминологию, представляются сотрудниками службы безопасности финансового учреждения, и сообщают о попытке незаконного списания с карты некоторой суммы денег. Для отмены операции они просят назвать номер карты, CVV код, иногда и другие данные. Если вы передадите мошенникам эти данные, то считай что просто отдали свои деньги постороннему.



Иногда мошенники при оплате онлайн-покупок указывают ваш номер телефона, на который приходит смс для подтверждения оплаты, а потом перезванивают вам же, выманиваю номер пришедшего кода. От их разговорных способностей зависит успех дела. Говорят, что даже недоверчивые люди велись на такие уловки.



Сами же банки предупреждают, что сотрудники службы безопасности не звонят сами клиентам банки, блокировки сомнительных операций происходят автоматически, никому не нужно сообщать свои персональные данные. В случае малейшего сомнения - заканчивайте разговор и сами перезвоните на номер, указанный на банковской карте. Мошенники научились подделывать высвечивающийся на вашем телефоне номер, но не могут вклиниваться в разговор, если вы сами перезвоните в банк.



