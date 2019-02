От футбола до любви один шаг

"Почти 40 тысяч аргентинских болельщиков побывали в России. И не все из них вернулись домой. Почти 500 человек где-то растворились на просторах России. Их ищут, ведь паспорт болельщика истек 31 декабря. Может, кто-то влюбился, может быть, открыл свой бизнес, не знаю",- рассказал посол РФ в латиноамериканском государстве Дмитрий Феоктистов.

Кстати, помимо аргентинских болельщиков в стране остались еще пять с половиной тысяч зарубежных футбольных фанатов из других стран.

Что же случилось? Наверняка, одна из причин — любовь к русским красавицам. Чувство — вещь коварная, оно может и с пути домой сбить. Да и русским красавицам некоторые иностранцы пришлись по вкусу.

В День Святого Валентина мы решили поведать о любовных историях во время Мундиаля. Кто знает, может, это именно те иностранцы, которые так и остались в России.

Дарья из Москвы рассказала свою романтическую историю.

«В одном из заведений Москвы я с подругами познакомилась с компанией американцев. У меня давно такого не было, когда ты понимаешь, что, может быть, это действительно любовь с первого взгляда. В общем, молодой человек в три часа ночи даже вставал мне на колено и говорил: Do you wanna marry me? Такая вот история, которая сейчас имеет продолжение. Я поеду в Петербург встречаться с ним снова, на свидание. Он мне пишет каждый день, и мне кажется, что это такая романтика».

Горячие аргентинцы не меньше привлекают русских девушек. Еще одна история от нашей соотечественницы, она же гид по интересным местам Москвы.

Девушке понравился один из аргентинцев, входящий в состав экскурсионной группы. Молодой человек оказался врачом и эрудитом. Он задавал вопросы к месту, неожиданно хорошо знал историю России, чем окончательно влюбил в себя. Все закончилось, и красавец-доктор на следующий день скрылся в карнавальной суете. Надежда долго тосковала, но возлюбленный все-таки написал через 2 недели. "Мне редко кто нравится сразу, но это был как раз случай любви с первого взгляда. Я теперь понимаю тех девушек, которые забеременели после Олимпиады-80 и Фестиваля молодежи и студентов".

Есть и футбольно-любовные истории у знаменитостей. Например, певица Шакира, познакомилась со своим будущим мужем именно на ЧМ. В 2010 году она исполняла гимн чемпионата в ЮАР, а испанский футболист Жерар Пике снимался в клипе на эту песню.