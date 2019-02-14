Пирсинг взамен на ноги: из-за неудачного прокола девушка больше не может ходить

Молодая бразильянка Лайане Диас сделала себе пирсинг носа, но лишилась возможности ходить. Неудачный прокол превратил 20-летнюю девушку в инвалида.

Первое время после прокола нос сильно опух и кровоточил. Девушка не уделила этому должного внимания, списав происходящее на естественную реакцию организма на пирсинг. Но потом у Диас поднялась высокая температура и начали болеть ноги, а затем онемело и всё тело.

Врачи нашли в крови молодой девушки бактерию золотистого стафилококка, которую, по всей видимости, занесли во время прокола носа. Возле позвоночника Лайане медики обнаружили 500 миллилитров гноя, который сдавливал несколько позвонков, приводя к повреждению спинного мозга.

Ради спасения жизни девушки врачам пришлось проводить экстренную операцию, но даже после неё Лайане Диас не может двигать ногами, передаёт Lenta.Ru. Медики считают, что чувствительность ног может так и не вернуться.