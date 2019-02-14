В День математики в Москве пройдет школьная олимпиада

В школах и вузах Москвы 17 февраля отметят День математики, а для учеников 6 и 7 классов пройдет олимпиада. Также предусмотрены лекции и математические игры.

«Юбилейный XXX Математический праздник пройдет 17 февраля в МГУ им. М.В. Ломоносова и других вузах, а также во многих школах города. Поучаствовать в мероприятии приглашаются учащиеся 6 и 7 классов. Участников ждут занимательные задачи, решить которые помогут воображение и смекалка», – говорится в сообщении департамента образования и науки города Москвы.

Математический праздник в Москве проводится ежегодно с 1990 года. С 2018 года в столице реализуется проект «Математическая вертикаль», в рамках которого в школах работают специализированные математические классы. По словам руководителя столичного департамента образования и науки Исаак Калины, в этих классах детям «дают очень хорошую математическую базу, которая пригодится всем вне зависимости от выбранной специализации, будь то медицинский, кадетский или академический класс».