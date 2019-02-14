Видео, как поют Ткачев, Дворкович и Тимакова попало в сети. И ничего

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков узнал, что в сеть попало видео, как бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев и бывший пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова душевно распевают известную песню Надежды Кадышевой "Ах, судьба моя, судьба".

В руках у бывших членов команды Дмитрия Медведева бокалы вина. А находятся они на борту частного самолета. Аркадий Дворкович поет и пританцовывает. Кто выложил это видео в интернет – неизвестно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ничего зазорного в том, что чиновники что-то празднуют, нет. Главное, чтобы не нарушались правила. Пресс-секретарь не информирован, как это видео попало в сети. По словам Пескова, в Кремле не имеют возможности проводить соответствующие проверки, - сообщается на сайте газеты "Ведомости".

Аркадий Дворкович работал в правительстве шесть лет, на посту вице-премьера курировал должности сельское хозяйство, промышленность, ТЭК, транспорт и электроэнергетику. Сейчас он является президентом международной шахматной федерации и сопредседателем совета фонда "Сколково". Ткачев возглавлял Минсельхоз три года. Тимакова проработала с Медведевым 11 лет. В прошлом году оан решила заняться другой деятельность, ушла в ВЭБ.