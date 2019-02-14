В Госдуме предложили кратно повысить штрафы за фейк-ньюс

Группа депутатов Государственной думы посчитала недостаточными штрафы за оскорбление госсимволов и публикацию фейковых новостей. Они предложили увеличить их в разы. Сегодня об этом сообщило ТАСС.

Поправки предполагается внести в законопроекты, которые предусматривают наказание за распространение информации, содержащей неуважение к государству и государственным символам, а также за распространение недостоверной информации в СМИ.

Так, физические лица предлагается штрафовать на 30 — 100 тысяч рублей. В первоначальной редакции предполагался штраф в три — пять тысяч. Для должностных лиц предусмотрен штраф в 60 — 200 тысяч рублей (ранее 30 — 50 тысяч).

Для юридических лиц штрафы снизят до 200 — 500 тысяч рублей (ранее от 400 тысяч до 1 миллиона рублей) с возможной конфискацией предмета административного правонарушения.

Без комментариев, конечно, не обошлось. Вот, как аргументировал парламентарий необходимость принятия поправок: "Чтобы дисциплинировать наших граждан, каждого из нас, устанавливается повышенная ответственность, чтобы она была действенная, чтобы десять раз подумали, стоит это делать или нет"

С критикой законопроекта уже выступил ряд ведомств, в том числе Генпрокуратура и Роскомнадзор. Однако в правительстве такие изменения оценили положительно, предложив лишь уточнить некоторые формулировки.

В первом чтении пакет законопроектов о наказании за неуважение к власти в интернете и за фейк-ньюс Госдума приняла еще 29 января. А поправки ко второму чтению принимаются до 22 февраля. Его дата пока не известна.