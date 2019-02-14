В Роспотребнадзоре объяснили, как выбрать духи

Выбор парфюмерии включает в себя много аспектов: нужно учесть стойкость аромата, подобрать запах к тому или иному мероприятию, обратить внимание на то, чтобы он не был слишком резким. Какие ещё есть критерии в выборе духов рассказали в Роспотребнадзоре.

Ожидать ли россиянам дефицита зарубежных духов

Эксперты советуют обращать внимание на упаковку и этикетку парфюма – там следует искать информацию о наименовании, изготовителе, стране-производителе, а также организации, в которую следует обращаться в случае возникновения претензий. Также должны быть указаны объём, состав, условия хранения, меры предосторожности, срок годности и номер партии.

Также специалисты обращают внимание, что если парфюм продаётся в закрытой целлофановой упаковке, то покупатель может попросить распаковать духи и проверить содержимое. При желании клиента продавец должен предоставить для ознакомления товарно-сопроводительные документы.