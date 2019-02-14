К чему приведёт переизбыток бензина в России

Специалисты считают, что на российском рынке в скором времени образуются излишки бензина, в связи с чем нефтеперерабатывающим компаниям придётся искать новые пути для продажи топлива.

Профицит возникнет из-за запуска новых нефтеперерабатывающих установок, которые увеличили производственные мощности на два миллиона тонн. Специалисты подсчитали, что в случае дальнейшей модернизации заводов менее чем за 10 лет объём выпускаемого топлива класса «Евро-5» возрастёт на три миллиона тонн, сообщает РИА Новости.

В подобной ситуации компании-производители будут вынуждены выходить на новые каналы для сбыта бензина. Внутри страны спрос на топливо не растёт с ожидаемой скоростью, а на внешних рынках существующая конкуренция мешает реализовать произведённый товар в полном объёме.