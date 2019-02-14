Чем заменить физические упражнения? Горячей ванной!

Открыта неожиданная польза водных процедур. Оказывается, приём горячей ванны влияет на организм так же, как и занятие спортом. К таклмц выводу пришли исследователи из британского Университета Лафборо.

В эксперименте поучаствовали десять смельчаков с лишним весом, которых поделили на две группы, передаёт Мир24. Члены первой 15 минут нежились в горячей ванне, температура воды в которой достигала 39 градусов. Участники второй группы в это время находились в комнате, прогретой до 27 градусов.

Учёные проверяли показатели каждого из участников до начала эксперимента, сразу после окончания и спустя два часа. Результаты показали, что горячая ванна положительно влияет на состояние человека: снижается артериальное давление, улучшается утилизация глюкозы, растёт уровень интерлейкина и сосудорасширяющего оксида азота. Специалисты говорят, что такие же эффекты наблюдаются после занятия спортом.