Украинскую журналистку Янину Соколовскую выгнали из студии передачи "Кто против?" на телеканале "Россия 1". Скандал спровоцировали ее слова о трагедии в одесском Доме профсоюзов.

Напомним, в устроенном националистами пожаре тогда погибло 48 человек. Журналистка объявила, что, согласно украинским материалам уголовного дела, поджог якобы совершили "зашедшие из Приднестровья российские спецназовцы".

Кроме того, во время ток-шоу Соколовская вела себя откровенно по-хамски, неоднократно перебивала других участников программы, демонстрируя тем самым явное неуважение к ним, передает в среду РИА Новости.



