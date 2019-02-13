Золотые купола Кубы обойдутся в 642 миллиона из российского бюджета

Управделами президента Александр Колпаков выделил 642 миллиона рублей на позолоту купола Капитолия в кубинской Гаване. Выполнять заказ будет компания, которую ее владельцы довели до банкротства

"Золотить" крышу должен подрядчик «СМС-Девелопмент», стопроцентным собственников которого является Екатерина Паршина, а гендиректором — Анатолий Паршин, который, по данным «СПАРК-Интерфакс», с 2013 по 2017 год являлся начальником управления ФГКУ «Северо-кавказское территориальное управление имущественных отношений» Минобороны РФ.

Эта компания с долгами почти 156 миллионов находится в процедуре банкротства. Однако представители сочинского ООО «СМС-Девелопмент» сообщили о готовности погасить требования кредиторов как только получит деньги на кубинский купол. Компания и раньше выполняла строительные заказы для Управления президента РФ, структур Минобороны, в 2015 году ремонтировало здание Гохрана в Москве, однако задолжала подрядчикам огромную сумму денег.

Остается надеяться, что парламентарии на Кубе, по чьей просьбе Россия решила позолотить купол Капитолия в честь 500-летия Гаваны, все же останутся довольны работой русских мастеров.