Друзь прокомментировал скандал с обвинениями в подкупе

Председатель Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?", магистр Александр Друзь, которого главред программы "Кто хочет стать миллионером?" обвинил в попытке подкупа, ответил на обвинения. Скандал на Первом. Звезда клуба "Что?Где?Когда?" пытался купить ответы и выигрыш

Комментируя заявления Ильи Бера о якобы имевшем место подкупе, знаток не исключил последующего за этим скандалом обращения в суд. Однако окончательное решение еще не принято, сообщил Друзь агентству ТАСС.

Кроме того, магистр не отрицает, что голос на записях действительно принадлежит ему. По его словам, он и не собирается это скрывать. Однако, с его точки зрения, Бер "рассказал историю с точностью до наоборот".

"Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша", - сказал Друзь, добавив, что в ходе дальнейшего диалога подыгрывал, желая узнать, как же далеко готов зайти Бер.

Напомним, ранее АН сообщали, что Бер в своем блоге рассказал о том, как популярный игрок попросил у него список вопросов и ответов для своей команды, обещая за это журналисту поделиться долей от выигрыша.