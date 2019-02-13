Заммэра Москвы рассказала о развитии социальных программ для пенсионеров

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, рассказала о том, как формируется институт благополучия пенсионеров в российской столице. Ракова посвятила данной теме свое выступление на форуме «Здоровое общество. На пути к цели 80+» в Сочи.

Как отметила заммэра, в настоящее время в сценарий старости вносятся принципиальные коррективы. Сегодняшние пенсионеры - это совершенно другие люди с другими потребностями, с другим образом жизни.

По словам Раковой, нынешний московский пенсионер – это самый активный горожанин, который активно пользуется всей инфраструктурой. Поэтому необходимо разработать принципиально иные институты социального благополучия пенсионера, которые должны базироваться на совершенно иных принципах, чем несколько лет назад, заявила представительница мэрии.

Заммэра рассказала, что власти столицы разработали свою концепцию совместно с коллегами из «Московского долголетия», она включает в себя несколько базовых составляющих. Первый проект - медицинский патронаж на дому - уже реализуется.

Анастасия Ракова сообщила, что в ближайшее время в городе запустят еще несколько новых проектов. Они находятся на стыке социальных и медицинских служб, пояснила заммэра.

Она добавила, что за последние восемь лет Москва совершила большой рывок в медицинских технологиях. Так, в 23 раза увеличилось число операций по эндопротезированию крупных суставов. Число малоинвазивных операций по катаракте выросло в 12 раз. Недавно в столице запустили новую программу по онкологии, которая является беспрецедентной.