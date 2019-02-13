Медведев высоко оценил внедряемую ФНС России систему налогового мониторинга

В среду, 13 февраля, в ФНС России состоялось рабочее совещание под председательством главы правительства Дмитрия Медведева. Участники заседания обсудили развитие системы налогового мониторинга.

Премьер-министр отметил, открывая совещание, что присоединение к налоговому мониторингу формирует правильные поведенческие условия, так как на него соглашаются те компании, которые хотят быть открытыми для общества и государства. Согласие на налоговый мониторинг помогает бизнесу в формировании позитивного имиджа, добавил Медведев.

Руководитель ФНС Михаил Мишустин, в свою очередь, заявил, что основа расширенного взаимодействия с налогоплательщиками – это открытие информационных систем крупных компаний. Взамен они получают налоговую определенность по планируемым и совершенным операциям, а также практически полностью избавляются от камеральных и выездных налоговых проверок.

Коммерческая организация, желающая перейти на налоговый мониторинг, должна иметь оборот в 3 млрд рублей и активы на такую же сумму. Кроме того, необходимо уплатить 300 млн рублей налогов за предыдущий год. В настоящее время этим критериям в стране отвечают чуть более 1 800 компаний.

Внедрение системы стартовало в 2016 году, тогда ею было охвачено всего несколько юридических лиц. В настоящее время налоговый мониторинг проводится в отношении 44 организаций. Суммарно они обеспечивают 12,25% поступлений в бюджет.

Российская система налогового мониторинга создана на основе требований ОЭСР и стандартов в риск-менеджменте и ИСО 31000. Ее главное отличие в том, что акцент сделан на взаимодействии в режиме реального времени.

В будущем планируется создать универсальный механизм проверки данных в системах налогоплательщика, что повысит уровень прогнозируемости поступлений налогов и сборов в бюджет. Также разрабатывается Стандартный налоговый файл, который позволит проверять информацию с помощью роботов.

Дмитрий Медведев высоко оценил опыт ФНС России, назвав ее «наиболее передовой организацией» в плане внедрения информационных технологий. По словам главы правительства, наработки ведомства могут быть полезны и в деятельности других контрольных служб.