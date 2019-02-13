В Севастополе «оборонщики» отказались от коррупции

Представители севастопольской «Звездочки» пообещали сделать ремонт дешевле, чем у французов.

«Оценка стоимости мероприятий по проектированию, изготовлению, монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию батопорта Восточного дока основывалась на фактической стоимости подобных мероприятий при модернизации гидросооружений», — пояснил корреспонденту АН представитель ЦС «Звездочка» Евгений Гладышев.

Запрос был связан с закупкой откатного запора или батопорта, как его еще называют. Начальная цена тендера изделия была установлена в размере 228 694 997,60 рублей. Ранее АН писали об этом. Для сравнения приводился пример французского проекта батопорта. Там цена составила 500 тысяч евро. В пересчете на российские денежные знаки это эквивалент 37,5 миллионов рублей.

Это был тендер севастопольского филиала предприятия «Звездочка». Сначала представители компании по телефону пояснили, что стоимость была установлена Минпромторгом. В ведомство был отправлен запрос с просьбой разъяснить ситуацию.

«В упомянутом в запросе пресс-релизе компании Nantes Saint-Nazaire Port (Франция) сообщается о выполнении ремонта батопорта дока № 1 со стоимостью 500 000 евро», — пояснили «Аргументам недели» в пресс-службе Минпромторга: «В этом же пресс-релизе компания помимо стоимости работ сообщает и подробности выполненных работ. Анализ этих данных показывает, что речь идет о выполнении работ механического ремонта конструкций батопорта, их окраске и изолировке без агрегатной замены. Полагаем, что в конкретном случае сравнение стоимости ремонтных работ со стоимостью работ по проектированию, изготовлению, монтажу и вводу в эксплуатацию нового батопорта не является корректным».

Как пояснили в министерстве, начальная максимальная цена контракта по приобретению батопорта формировалась на основании утвержденной Минпромторгом России проектной документации, получившей положительное заключение ГАУ «Государственная экспертиза г. Севастополь».

То же самое корреспонденту АН повторил и представитель компании Звездочка. Евгений Гладышев пояснил, что батопорт был куплен для Восточного дока Севморзавода. Специалисты установили «критичные повреждения батопорта, не позволяющие эксплуатировать гидросооружение». Поэтому была проведена его замена.

По словам сотрудников Севморпорта новый батопорт поступил в нерабочем состоянии. Якобы он изготовлен кустарным способом, течет, к эксплуатации не пригоден и, возможно, даже опасен для жизни работников в случае его использования.

Ознакомившись с ответами Минпромторга и оборонного предприятия «Звездочка», специалисты предложили задать вопрос о сопроводительной документации на изделие. В таких случаях изготовитель обязан предоставить формуляр и паспорт на продукцию. Соответствующие запросы также направлены в адрес как министерства, так и оборонного предприятия. Пока же оба адресата обещают, что никакой коррупции в тендере нет: «Проведение работ в объёме, сопоставимом с объёмом работ, заявленных французской компанией, запланировано Севастопольским морским заводом при ремонте батопорта Западного дока. Сметная стоимость этих работ составляет порядка 12,0 млн. рублей, что существенно меньше стоимости аналогичных работ французской компании».