Родители детей, заболевших в детсадах Москвы, посетили комбинат «Конкорд»

В декабре прошлого года дети нескольких столичных детсадов заболели дизентерией. Юрист ФБК Любовь Соболь обвинила в этом поставщика продукции в дошкольные учреждения Москвы комбинат «Конкорд».

Предприятие пригласило ее лично посетить производство и убедиться в обратном, но Соболь отказалась. Вместо нее приехали родители заболевших детей.

Так, комбинат посетили две мамы, чьи дети посещают детсады №2051 и №329. Экскурсию для Инги Козловой и Анастасии Ильиной провел директор ООО «Комбинат питания «Конкорд» Юрий Остюк.

На экскурсии можно было ознакомиться с основными принципами работы предприятия. Осмотр начался с зоны приема товаров, после чего посетительницы отправились в хранилище продуктов. Склад был поделен на зоны в соответствии с классификацией товаров.

Согласно докладу Роспотребнадзора, причиной заболевания детей стал некачественный творог, произведенный на Липецком заводе. Поэтому особый интерес гостей вызывало хранение молочной продукции. Женщинам продемонстрировали, что холодильные камеры соответствуют принятым стандартам.

Также посетительницам показали зону комплектации гастрономии. На каждом этапе осмотра сотрудники комбината давали пояснения по нормам хранения.

«Все материалы по итогам посещений «Конкорда» и ПЛК ЮВАО были переданы Любовь Соболь», - сообщили в пресс-службе «Конкорда».

Юрист ФБК ответила, что родители могли быть «подставными», как и сам осмотр. Стоит отметить, что пресс-служба комбината опубликовала данные желающих посетить производство накануне, 11 февраля.

Юрист ФБК активно освещала данную историю в Twitter, никто из подписчиков ее не поддержал.

«Я понимаю, что являюсь слишком незначительной личностью для вас. Но ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Как вы реально помогаете мамам пострадавших детей? Почему вас не было ни на пикете вчера, ни на встрече сегодня. Почему?» - написала Виктория Девина.

«Вы говорите, что представляете интересы родителей. В качестве кого представляете? Юриста? Уже составили исковое заявление, обратились в прокуратуру, СК? Что именно уже сделано?», - спросила Марина Яценко.

«Мания величия у Любаши просто зашкаливает», - отметил пользователь Вася.

Напомним, в декабре прошлого года в Москве были зафиксированы случаи заболевания детей дизентерией. Роспотребнадзор по итогам проверки заявил, что причиной инфекции стал творог, произведенный на липецком предприятии ООО «Чаплыгин Молоко».

«Конкорд» провел внутреннее расследование и не выявил вины со стороны своих сотрудников. При этом глава компании предложил помочь заболевшим детям.

«Евгений Викторович не может быть безучастным и готов лично оказать материальную помощь родителям детей, пострадавших от продукции липецкого предприятия ООО «Чаплыгин Молоко». В том числе родителям детей, пострадавшим на территории Восточного административного округа г. Москва, в котором «Конкорд» не оказывает услуги. Соответствующие запросы просим направлять по адресу Help@concordfactory.ru», - говорится в пресс-релизе.

«Конкорд» предложил помощь и Любови Соболь.

«Если «паранойя» Любови Соболь связана с тем, что она пострадала от продукции ООО «Чаплыгин Молоко», она может направить запрос на оказание материальной помощи по указанному адресу», - отмечается в сообщении пресс-службы предприятия.







