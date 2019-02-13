В одной из школ Владивостока во время урока умер шестиклассник

Во Владивостоке ученику стало плохо на уроке, но в школе не оказалось врача. Прибывшим на вызов врачам не удалось спасти ребёнка. После смерти шестиклассника в школе ведётся проверка.

12-летний ученик шестого класса потерял сознание прямо на уроке, но в школе не оказалось врача, который смог бы оказать ребёнку первую помощь. Реанимационную бригаду пришлось вызвать из соседней поликлиники. Приехавшие медики боролись за жизнь подростка 1,5 часа, но так и не смогли помочь школьнику. Предполагается, что причиной смерти шестиклассника стала остановка сердца, сообщает РИА Новости.

На данный момент следственные органы занимаются расследованием деталей гибели ребёнка. В школе прокуратурой ведётся проверка на предмет соблюдения установленных требований об охране здоровья детей.