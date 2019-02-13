С десяток лет назад нежилая недвижимость в центре Волгограда разлеталась, как горячие пирожки. В «неприкаянных» фигурировал разве что морятник в пойме Царицы. Теперь же почти каждый месяц прибавляет новый объект, который либо стал никому не нужен, либо наоборот, сначала приглянулся кому-то другому, но в итоге все равно повторяет судьбу морятника.

Недавно совсем закрылся Дом офицеров, расположенный по другую сторону проспекта от памятника Ленина. Окончательно съехали отсюда все кружки и секции, выставки, концертные и другие организации. Формально здание принадлежит Министерству обороны РФ и находится у него на балансе. Но администрация Волгоградской области уже давно огласила планы взять Дом офицеров «под себя» и сообщает, что осталось уладить лишь формальность с военным ведомством.

Ветеранские организации категорически против такого течения событий, их руководители дают комментарии, что в Министерстве обороны поддерживают намерение оставить здание за вооружёнными силами. Но кто профинансирует ремонтные работы, в которых нуждается Дом офицеров, военные ветераны не сообщают. Лишь выражают опасение, что если они сдадут его без боя, то здание на площади Ленина в итоге может превратиться в очередной торговый центр.

В итоге есть большая вероятность, что сработает классическая для Волгограда схема «так не доставайся же ты никому», и Дом офицеров повторит судьбу ЦУМа. Информация о том, что в бывшем центральном универмаге вот-вот начнутся ремонтные работы и вскоре он расцветет, появляется с регулярной периодичностью. А ЦУМу от неё с каждым месяцем, который один за другим складываются в года, только хуже.

Не может найти покупателя собственник гостиницы «Октябрьская». Вроде бы, глаз на неё тоже положила администрация области, но на последний аукцион не заявилась, и собственник снял лот. Если никто никуда не торопится, то цена должна падать, покупателю так выгодно, а вот владельцу - нет.

За несколько последних лет цена пяти этажей высотки Дома печати на Привокзальной площади упала с первоначальных 40 миллионов до 30, несмотря на инфляцию. И снова – тишина. Несколько попыток продать здание на улице Коммунистической, которые предпринимала администрация региона, потерпели поражение. Покупатель не находится, объект ветшает на глазах.

На стройматериалы растаскивают волгоградцы центральное здание Красноармейского района – кинотеатр «Юбилейный». Признанный объектом культурного наследия, «Юбилейный» должны были ремонтировать, но денег не нашлось. Скоро ремонтировать будет уже нечего, останется лишь страшный остов.

Если к знаковым зданиям Волгограда добавить ещё разрушенные площадки «Химпрома», Тракторного и других закрывшихся заводов, то скоро город можно будет предлагать в качестве декораций для съемок фильмов-апокалипсисов или натурных зарисовок к ужасным компьютерным играм.