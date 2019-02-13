Волгоград

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество

Не по-соседски

13 февраля 2019, 16:11 [«Аргументы Недели. Волгоград», Наталья СПЕКТОРОВА ]

Не по-соседски

Можно жить без друзей, но нельзя без соседей - говорит пословица. А с ними - кому как повезет - и в отличном месте есть риск попасть на плохое соседство. Не все знают, но от нехороших жильцов за стенкой существует защита. В Волгограде принят «закон о тишине», и есть примеры, когда он применяется.

Музыка, всё кувырком

Жизнь в кошмар с бессонницей превратил жильцам нескольких квартир их сосед, вполне благополучный молодой человек. Примерно раз в неделю – обычно к выходным он стал устраивать бурные ночи по сложившемуся сценарию: за стенкой гремит музыка, раздаются крики, хлопают двери, падают стулья и другая мебель

- Мы переехали в дом на Новороссийской в 2014 году, - рассказывает Виктор Николаевич Божко. - До этого жили на улице Мира, через стенку с кафе «Белладжио». Помните, то, где случился страшный пожар?

- Нашу квартиру сам пожар не тронул, я считаю потому, что как раз на этой стене был иконостас, - эмоционально добавляет супруга Алевтина Николаевна. – Но последствия происшествия сказались на жилье – стало очень холодно, зимой я даже шапку надевала, когда спать ложилась. И дети – дочь и зять – уговорили нас переехать. Построили нам эту квартиру в новом доме.

Поначалу все было хорошо: чистый подъезд, удобная планировка, комфортное жилье и  немаловажный факт - прекрасные соседи сверху, снизу и за стенкой. В боксе дверь в дверь – молодой парень Максим, который только что поступил учиться в университет. Максим поселился в квартире, купленной родителями. Но очень скоро свободная студенческая жизнь повернула в сторону «гуляй, пока молодой».

- Я всю жизнь проработала в музыкальном театре, сама певица, - объясняет Алевтина Николаевна, - но эту музыку, такие децибелы выдержать невозможно! И с периодичностью раз в неделю случались ночные оргии, на которые он собирал компании – крики, бедлам, буйство.

Страшная месть

Интеллигентные люди – заслуженный врач и заслуженная артистка – вначале пытались поговорить с молодым человеком, образумить. Некоторое время это действовало, но потом парню кто-то проколол шины припаркованной у дома машины, и  Максим решил мстить всем соседям. Вывешивал записки с угрозами, после очередной шабаш-вечеринки стены в общем подъезде оказывались заплёванными и исписанными. Жизнь соседей превратилась в кошмар с бессонными ночами и гипертоническими кризами.

- Даже рассматривали вариант переезда, - говорит Алевтина Николаевна. – Но уже и возраст не тот, чтобы съезжать с квартиры на квартиру. Да и всё нас здесь устраивает: место удобное, всё рядом, дом новый, дети, внучка от нас недалеко. Вот только один негодный мальчишка жизнь портит.

- Мы пытались образумить его через родителей, познакомились с ними. Они живут в Новоаннинском районе: отец, Игорь Витальевич, занимается запчастями, а мать, Ольга Васильевна, работает в администрации района завотделом учёта и отчётности – приличные люди, - продолжает Виктор Николаевич. – Сначала мама как-то пыталась на него подействовать, но в последнее время стала его защищать – молодой, с кем не бывает, повзрослеет, возьмется за ум. Но сколько нам ждать, пока он возьмется? Жить рядом невозможно, да и не такой уже он юный – должен сам понимать, отвечать за свои поступки. Ничего не оставалось, как в очередную ночную оргию вызвать полицию и написать заявление участковому.

Штраф и стыд

- Действительно, такое обращение имело место, - подтвердил участковый полиции Антон Гордеев. – Есть у меня и коллективное письмо от жильцов подъезда дома по улице Новороссийской,8, в котором они жалуются на нарушение тишины и покоя. Я вызывал нарушителя - Максима Скавронского для профилактической беседы. Установлены собственники квартиры - мать и отец, по закону они и должны отвечать за нарушение общественного порядка на принадлежащей им жилплощади.

Сейчас все материалы по шумному соседу направлены в администрацию Центрального района Волгограда для привлечения к административной ответственности. Получается, что за сына, даже совершеннолетнего, будут отвечать его родители. Согласно «Кодексу Волгоградской области об административной ответственности» за нарушение «закона о тишине» грозит штраф. От одной тысячи до трех тысяч рублей – для физических лиц, от пяти тысяч до десяти тысяч рублей – для должностных лиц и от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей – для юридических. Конечно, для «физиков» сумма небольшая, но в довесок к материальному наказанию идет ещё и моральное. В описываемом нами случае испытать такой стыд и позор нормальным родителям – врагу не пожелаешь.

По словам участкового Гордеева такие случаи в его полицейской практике – не редкость. Один - два раза в неделю бывают обращения с жалобами на нарушение тишины и покоя. Иногда обходится профилактической беседой и примирением соседей. Но в последнее время всё чаще приходится направлять материалы для оформления административных штрафов.

Шумим, не дожидаясь праздников

В УМВД по Волгограду «Аргументам недели» сообщили, что за 2018-й год в Центральном районе города выявлено 771 административное правонарушение, предусмотренное ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). И очевидно, что Центральный – не самый плохой в плане благополучия район. За прошлый год в администрацию района направлено 87 материалов по сообщениям граждан о нарушении тишины и покоя в ночное время. Интересная деталь – статистика обращений не увеличивается в предпраздничные и праздничные дни, как можно было бы предположить. Шумят волгоградцы вне привязки к праздникам.

Ещё в начале прошлого года Волгоградская областная дума рассмотрела эти изменения в Жилищный кодекс РФ. В статью 17 ЖК РФ внесен запрет о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время, а нарушителей решено подвергать штрафам. Новшество федерального, а следом и регионального закона состояло в том, чтобы полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за нарушение тишины закрепить за полицией. Так как «только должностные лица органов внутренних дел обладают особым правовым статусом, позволяющим требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий». Теперь громко слушающие музыку, поющие и танцующие, производящие шумный ремонт привлекаются к ответственности согласно законодательству Российской Федерации.

Но никакие штрафные санкции и работа полиции не способны в корне переломить ситуацию, если общество стремительно теряет культуру соседства, когда и в горе и в радости сплачивались все, а семейные праздники отмечали всем домом или подъездом. Теперь даже благополучные элитные дома с лучшей планировкой, чистыми площадками и уютными территориями – не гарантия мирной и спокойной жизни. Потому что человек бывает способен купить хорошую квартиру, но купить воспитание и культуру поведения невозможно.

Буквы закона

Согласно «Кодексу Волгоградской области об административной ответственности» под нарушением тишины и покоя граждан понимаются:

а) использование на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках и др.), в летних ресторанах, кафе, дискотеках, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;

б) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;

в) неотключение после неоднократного срабатывания звуковых сигналов охранной сигнализации автомобилей, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;

г) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;

д) производство ремонтных, строительных, погрузо-разгрузочных работ, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;

е) иные действия, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Под ночным временем в Волгоградской области подразумевается период с 23 до 7 часов.

 

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

Так не доставайся же ты никому

Так не доставайся же ты никому 16:12

С десяток лет назад нежилая недвижимость в центре Волгограда разлеталась, как горячие пирожки. В «неприкаянных» фигурировал разве что морятник в пойме Царицы. Теперь же почти каждый месяц прибавляет новый объект, который либо стал никому не нужен, либо наоборот, сначала приглянулся кому-то другому, но в итоге все равно повторяет судьбу морятника. >>
Не по-соседски

Не по-соседски 16:11

Можно жить без друзей, но нельзя без соседей - говорит пословица. А с ними - кому как повезет - и в отличном месте есть риск попасть на плохое соседство. Не все знают, но от нехороших жильцов за стенкой существует защита. В Волгограде принят «закон о тишине», и есть примеры, когда он применяется. >>
В 2018 году в Волгоградской области 443 несчастных случая на производстве

В 2018 году в Волгоградской области 443 несчастных случая на производстве 08.02 12:21

В 2018 году в Волгоградской области произошло 443 страховых несчастных случаев (в 2017 - 510), в том числе со смертельным исходом – 15, травмы тяжелой степени –59, легкой степени – 369. >>
На ВгАЗе наградили победителей грантового конкурса «Помогать просто»

На ВгАЗе наградили победителей грантового конкурса «Помогать просто» 08.02 12:19

В этом году лидерами стали студенты академии физической культуры с проектом «Безграничный театр физической культуры», «Центр молодежной политики» с проектом «ЭКО-старт», и группа Наталии Жаровой с проектом «Классная игра. Помогать просто». >>

Капли и камень 07.02 10:52

Протестные митинги в Волгограде всё ещё случаются, но становятся малочисленными. И хотя по опросам процент недовольных горожан высок, на улицу выходить они не спешат. >>
Разное детство

Разное детство 07.02 10:52

Раньше это называлось кружками и секциями. Помните, драмкружок, кружок по фото, а ещё и петь охота. Теперь в соответствии со временем, называется «Кванториумом». А какая разница, лишь бы дети не слонялись по подворотням, а были заняты делом. >>

//Новости МирТесен



Волгоградские кванторианцы искали способы получения энергии из окружающей среды

Волгоградские кванторианцы искали способы получения энергии из окружающей среды 05.02 15:41

«День науки для молодых ученых» состоялся в технопарке «Кванториум» на Приволжской детской железной дороге в Волгограде. >>
В Волгограде тает гололёд, но понарошку

В Волгограде тает гололёд, но понарошку 31.01 15:25

Чиновников Волгограда, наконец, заставили работать. В социальных сетях набирает лайки видеоролик, в котором солидный и хорошо одетый мужчина ходит у железнодорожного вокзала Волгоград-1 и посыпает обледенелые дорожки песком. >>
Пулька в монопольку

Пулька в монопольку 31.01 10:32

Что раньше продавалось как сувенир из Волгограда? Набор открыток с памятниками города-героя. Что предлагают сегодня? Настольную игру, пропагандирующую одно из самых уродливых проявлений олигархического капитализма – «Монополию». >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости СМИ2

Волгоградскому алюминиевому заводу ОК РУСАЛ – 60 лет!

Волгоградскому алюминиевому заводу ОК РУСАЛ – 60 лет! 31.01 10:29

Легенде волгоградской промышленности – Алюминиевому заводу – исполнилось 60 лет. Юбилей заводчане отметили широко и с размахом: программа празднований включала в себя спортивные мероприятия, встречи гостей, смотр производственных достижений, награждение лучших работников и, в качестве финального аккорда, концерт. Свою новую жизненную веху Волгоградский алюминиевый завод РУСАЛа начал сильным, востребованным и оптимистично смотрящим в будущее предприятием. >>
Командир штрафной эскадрильи

Командир штрафной эскадрильи 31.01 10:24

Недавнее голосование по выбору имени для аэропорта Волгограда подстегнуло разговоры о значимости подвига Алексея Марьесьева. Сбитых летчиков по всей стране и во время Сталинградской битвы было немало. И дальнейшая судьба их была разной. >>
Ещё раз уйти, чтобы вернуться, ещё раз закончить, чтоб начать

Ещё раз уйти, чтобы вернуться, ещё раз закончить, чтоб начать 23.01 15:07

Отставка руководителя волгоградского управления Следственного Комитета России Михаила Музраева, случившаяся ещё в конце декабря прошлого года, нашла своё официальное оглашение в крещенский сочельник, когда был представлен новыйруководитель регионального управления СКР. >>
На покой с наградой

На покой с наградой 23.01 15:07

Митрополиту Герману вручили волгоградскую медаль «Мир. Дружба. Согласие». На награждении присутствовал и новый митрополит Волгоградский и Камышинский епископ Феодор. >>

«Диамант», емелина щука и сапоги для жены 23.01 15:06

Уже больше недели закрыты офисы кредитно-потребительского кооператива «Диамат», просуществовавшего в Волгограде более 15 лет. >>
Воздух - рыбе!

Воздух - рыбе! 23.01 15:04

В экологической акции «Дадим рыбе воздуха», которая прошла в Кумылженском районе Волгоградской области, кроме кумылженцев участвовали подростки из Михайловки и мальчишки из кадетского казачьего корпуса. >>

//Новости ADWILE

В Триумфальном зале "Сталинградской битвы" выставят символы Победы

В Триумфальном зале "Сталинградской битвы" выставят символы Победы 23.01 15:03

Накануне 2 февраля, когда будет отмечаться 76-летие окончания Сталинградской битвы, в Волгоград приезжают музейные экспонаты, одни из главных символов Победы – Знамя Победы и орден «Победа», принадлежащий Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову. >>
В волгоградском краеведческом покажут эпоху средней бронзы

В волгоградском краеведческом покажут эпоху средней бронзы 23.01 15:03

Ценными артефактами пополнится в 2019 году коллекция волгоградского областного краеведческого музея. Их обнаружили в курганном могильнике Жирновского района. Пресс-секретарь музея Инга Иванова рассказала, какие древние экспонаты представлены в коллекции. >>
«Или вши победят социализм, или социализм победит вшей!»

«Или вши победят социализм, или социализм победит вшей!» 17.01 11:00

Создание системы здравоохранения в Царицыне – ещё один пример, что для построения хорошо работающей структуры нужны вовсе не огромные ресурсы, а четко поставленные цели и разумная организация работы. И ещё, конечно, - честные наркомы. >>
Не вывез мусор – хрюкни

Не вывез мусор – хрюкни 17.01 10:59

С началом года в Волгограде начал работу региональный оператор по вывозу мусора. Уже в первую неделю стало понятно, что концессионная компания «Управление отходами - Волгоград» критически не справляется со своими обязанностями. Свалки во многих дворах города обрастали мусором гораздо быстрее, чем машины его вывозили. >>

В УЗИ горят сроки 17.01 10:59

За последние три года количество ультразвуковых исследований в медучреждениях Волгоградской области увеличилось на 20%. При этом региональная КСП обнаружила, что из 447 аппаратов ультразвукового исследования в медицинских учреждениях региона 306 полностью изношены. >>

Огрехов на 12 миллионов, грехов больше 17.01 10:58

За прошедший 2018-й год управляющие компании Волгоградской области более четырехсот раз неправильно начисляли плату за ЖКХ. И это только те случаи, о которых известно официально. Жителям вернулись свыше 12 миллионов рублей переплаты. >>

//Новости партнеров

В Волгограде украли Бузову, а Шастуна не смогли, потому что сломался

В Волгограде украли Бузову, а Шастуна не смогли, потому что сломался 10.01 12:57

Если в прошедшем году волгоградские воришки крали с улиц города преимущественно канализационные люки, то в наступившем 2019-м их эстетические вкусы эволюционировали. Каждый день нового года добавляет в криминальные сводки очередную пропажу. >>
Волгоградцы, как вам ёлочка?

Волгоградцы, как вам ёлочка? 27.12 13:40

2018-й вместил столько событий, что даже самые важные из них, все не поместятся в газетном материале. При всей объективности, конечно же, это субъективная редакционная оценка прошедших знаковых событий. Бывает, нас упрекают в негативном взгляде, но мы настаиваем, что это не негативное, а реалистичное восприятие. >>
Новогодний марафон РУСАЛа закончился уличным праздником

Новогодний марафон РУСАЛа закончился уличным праздником 26.12 15:28

Заканчивается 2018 год, а вместе с ним подошёл к своему логическому финалу и Новогодний марафон от Центра социальных программ компании РУСАЛ. Его символическим завершением стало открытие ёлки – красочный уличный праздник, состоявшийся в Парке аттракционов на Спартановке. >>
Надо ли батюшке вместе с казаками звать Любу?

Надо ли батюшке вместе с казаками звать Любу? 26.12 12:42

О чём церковь говорит с людьми, как донести эту информацию через газеты, радио, ТВ и Интернет? Какие темы церковной жизни интересуют СМИ? Волгоградские журналисты встретились с волгоградскими священникам, чтобы найти взаимные интересы. >>
С заботой о безопасности земляков

С заботой о безопасности земляков 26.12 12:42

В Волгограде и других населённых пунктах региона расположено множество объектов транспортной инфраструктуры. Этот факт выдвигает особые требования к поведению на дорогах. Не является исключением и железнодорожный транспорт, который требует знания правил безопасности и их неукоснительного соблюдения. Поэтому сотрудники Приволжской железной дороги постоянно проводят работу по профилактике несчастных случаев. И в первую очередь это касается мест пересечения автомобильной и железной дорог – переездов. >>

В приоритете – социальная политика 24.12 10:02

На днях в Россию из США пришла хорошая новость: девятимесячная санкционная эпопея компании РУСАЛ закончилась благополучно. В результате сложных переговоров наш алюминиевый гигант вычеркнут из списка компаний, против которых действуют американские санкции. Это стало возможным благодаря отказу Олега Дерипаски от контроля над деятельностью РУСАЛа. Пойдя на такой шаг, предприниматель доказал, что приоритетным для него является не личное благополучие, а модернизация предприятий, сохранение рабочих мест, образовательные и культурные проекты, развитие территорий присутствия. >>

//Авторы АН

Все авторы >>

//самое читаемое

1

Ученые доказали: у людей с больным сердцем возникает своеобразный запах
2

Средство снижения давления без сильнодействующих лекарств назвали исследователи
3

Какие должны быть стаж и зарплата, чтобы получить достойную пенсию
4

В школах Ульяновской области объявили карантин из-за ОРВИ и гриппа
5

Названы 11 признаков, определяющих слабое сердце

//Новости партнеров

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры