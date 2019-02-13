Не по-соседски

Можно жить без друзей, но нельзя без соседей - говорит пословица. А с ними - кому как повезет - и в отличном месте есть риск попасть на плохое соседство. Не все знают, но от нехороших жильцов за стенкой существует защита. В Волгограде принят «закон о тишине», и есть примеры, когда он применяется.

Музыка, всё кувырком

Жизнь в кошмар с бессонницей превратил жильцам нескольких квартир их сосед, вполне благополучный молодой человек. Примерно раз в неделю – обычно к выходным он стал устраивать бурные ночи по сложившемуся сценарию: за стенкой гремит музыка, раздаются крики, хлопают двери, падают стулья и другая мебель

- Мы переехали в дом на Новороссийской в 2014 году, - рассказывает Виктор Николаевич Божко. - До этого жили на улице Мира, через стенку с кафе «Белладжио». Помните, то, где случился страшный пожар?

- Нашу квартиру сам пожар не тронул, я считаю потому, что как раз на этой стене был иконостас, - эмоционально добавляет супруга Алевтина Николаевна. – Но последствия происшествия сказались на жилье – стало очень холодно, зимой я даже шапку надевала, когда спать ложилась. И дети – дочь и зять – уговорили нас переехать. Построили нам эту квартиру в новом доме.

Поначалу все было хорошо: чистый подъезд, удобная планировка, комфортное жилье и немаловажный факт - прекрасные соседи сверху, снизу и за стенкой. В боксе дверь в дверь – молодой парень Максим, который только что поступил учиться в университет. Максим поселился в квартире, купленной родителями. Но очень скоро свободная студенческая жизнь повернула в сторону «гуляй, пока молодой».

- Я всю жизнь проработала в музыкальном театре, сама певица, - объясняет Алевтина Николаевна, - но эту музыку, такие децибелы выдержать невозможно! И с периодичностью раз в неделю случались ночные оргии, на которые он собирал компании – крики, бедлам, буйство.

Страшная месть

Интеллигентные люди – заслуженный врач и заслуженная артистка – вначале пытались поговорить с молодым человеком, образумить. Некоторое время это действовало, но потом парню кто-то проколол шины припаркованной у дома машины, и Максим решил мстить всем соседям. Вывешивал записки с угрозами, после очередной шабаш-вечеринки стены в общем подъезде оказывались заплёванными и исписанными. Жизнь соседей превратилась в кошмар с бессонными ночами и гипертоническими кризами.

- Даже рассматривали вариант переезда, - говорит Алевтина Николаевна. – Но уже и возраст не тот, чтобы съезжать с квартиры на квартиру. Да и всё нас здесь устраивает: место удобное, всё рядом, дом новый, дети, внучка от нас недалеко. Вот только один негодный мальчишка жизнь портит.

- Мы пытались образумить его через родителей, познакомились с ними. Они живут в Новоаннинском районе: отец, Игорь Витальевич, занимается запчастями, а мать, Ольга Васильевна, работает в администрации района завотделом учёта и отчётности – приличные люди, - продолжает Виктор Николаевич. – Сначала мама как-то пыталась на него подействовать, но в последнее время стала его защищать – молодой, с кем не бывает, повзрослеет, возьмется за ум. Но сколько нам ждать, пока он возьмется? Жить рядом невозможно, да и не такой уже он юный – должен сам понимать, отвечать за свои поступки. Ничего не оставалось, как в очередную ночную оргию вызвать полицию и написать заявление участковому.

Штраф и стыд

- Действительно, такое обращение имело место, - подтвердил участковый полиции Антон Гордеев. – Есть у меня и коллективное письмо от жильцов подъезда дома по улице Новороссийской,8, в котором они жалуются на нарушение тишины и покоя. Я вызывал нарушителя - Максима Скавронского для профилактической беседы. Установлены собственники квартиры - мать и отец, по закону они и должны отвечать за нарушение общественного порядка на принадлежащей им жилплощади.

Сейчас все материалы по шумному соседу направлены в администрацию Центрального района Волгограда для привлечения к административной ответственности. Получается, что за сына, даже совершеннолетнего, будут отвечать его родители. Согласно «Кодексу Волгоградской области об административной ответственности» за нарушение «закона о тишине» грозит штраф. От одной тысячи до трех тысяч рублей – для физических лиц, от пяти тысяч до десяти тысяч рублей – для должностных лиц и от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей – для юридических. Конечно, для «физиков» сумма небольшая, но в довесок к материальному наказанию идет ещё и моральное. В описываемом нами случае испытать такой стыд и позор нормальным родителям – врагу не пожелаешь.

По словам участкового Гордеева такие случаи в его полицейской практике – не редкость. Один - два раза в неделю бывают обращения с жалобами на нарушение тишины и покоя. Иногда обходится профилактической беседой и примирением соседей. Но в последнее время всё чаще приходится направлять материалы для оформления административных штрафов.

Шумим, не дожидаясь праздников

В УМВД по Волгограду «Аргументам недели» сообщили, что за 2018-й год в Центральном районе города выявлено 771 административное правонарушение, предусмотренное ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). И очевидно, что Центральный – не самый плохой в плане благополучия район. За прошлый год в администрацию района направлено 87 материалов по сообщениям граждан о нарушении тишины и покоя в ночное время. Интересная деталь – статистика обращений не увеличивается в предпраздничные и праздничные дни, как можно было бы предположить. Шумят волгоградцы вне привязки к праздникам.

Ещё в начале прошлого года Волгоградская областная дума рассмотрела эти изменения в Жилищный кодекс РФ. В статью 17 ЖК РФ внесен запрет о нарушении тишины и покоя граждан в ночное время, а нарушителей решено подвергать штрафам. Новшество федерального, а следом и регионального закона состояло в том, чтобы полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за нарушение тишины закрепить за полицией. Так как «только должностные лица органов внутренних дел обладают особым правовым статусом, позволяющим требовать от граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий». Теперь громко слушающие музыку, поющие и танцующие, производящие шумный ремонт привлекаются к ответственности согласно законодательству Российской Федерации.

Но никакие штрафные санкции и работа полиции не способны в корне переломить ситуацию, если общество стремительно теряет культуру соседства, когда и в горе и в радости сплачивались все, а семейные праздники отмечали всем домом или подъездом. Теперь даже благополучные элитные дома с лучшей планировкой, чистыми площадками и уютными территориями – не гарантия мирной и спокойной жизни. Потому что человек бывает способен купить хорошую квартиру, но купить воспитание и культуру поведения невозможно.

Буквы закона

Согласно «Кодексу Волгоградской области об административной ответственности» под нарушением тишины и покоя граждан понимаются:

а) использование на повышенной громкости телевизоров, радиоприемников, магнитофонов и других звуковоспроизводящих устройств и устройств звукоусиления, в том числе установленных на транспортных средствах, объектах мелкорозничной торговли (киосках, павильонах, лотках и др.), в летних ресторанах, кафе, дискотеках, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;

б) игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение, а также иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;

в) неотключение после неоднократного срабатывания звуковых сигналов охранной сигнализации автомобилей, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;

г) использование пиротехнических средств, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;

д) производство ремонтных, строительных, погрузо-разгрузочных работ, повлекшее нарушение тишины и покоя граждан в ночное время;

е) иные действия, повлекшие нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

Под ночным временем в Волгоградской области подразумевается период с 23 до 7 часов.