Как расходуются бюджетные деньги?

В Законодательном Собрании края по поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко состоялось совместное заседание четырех комитетов, на котором депутаты и представители органов исполнительной власти края рассмотрели акты Контрольно-счетной палаты. Касались они проверок целевого расходования средств регионального бюджета, финансово-хозяйственной деятельности одного из крупных государственных учреждений и эффективности использования выделенной субвенции на осуществление отдельных госполномочий в части предоставления жилья по договору соцнайма детям-сиротам.

С промежуточными итогами работы КСП ознакомились председатель комитета Законодательного Собрания по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко, председатель комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель, председатель комитета по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев и председатель комитета по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями Александр Поголов.

О проверке эффективности и целевого расходования средств краевого бюджета на реализацию подпрограммы по строительству и капремонту местных дорог общего пользования, входящей в региональную госпрограмму развития сети автодорог, парламентариев проинформировал аудитор Контрольно-счетной палаты Владимир Шестаков. По его словам, в деятельности некоторых районных администраций и уполномоченных ими заказчиков выявлены нарушения бюджетного законодательства, а также законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.

В ходе контрольного мероприятия, касающегося деятельности «Дворца спорта «Большой», специалисты КСП провели аудит в сфере закупок. По итогам проверки госучреждения был также выявлен ряд нарушений. Допущены они при формировании госзадания. Минспорта края не применило сметный метод расчета объема необходимых средств. Из 300 выявленных в общей сложности нарушений 200 касались именно бухгалтерии. В процессе обсуждения комитету по физической культуре и спорту было рекомендовано взять урегулирование ситуации на особый контроль.

При рассмотрении вопроса об эффективном использовании субвенции на осуществление отдельных госполномочий в части предоставления жилья по договору социального найма детям-сиротам участники совещания тщательно проанализировали целевое расходование средств краевого бюджета, направленных в Сочи. В ходе проверки выяснилось, что из 29, 3 миллиона рублей, выделенных на оплату жилья оставшимся без родителей детям, более 28,3 миллиона были потрачены неправомерно – состояние приобретенных жилых помещений не соответствовало условиям заключенных муниципальных контрактов. Краевому Минтруда депутаты порекомендовали установить четкий контроль за расходованием средств.

- В рассмотренных нами актах есть и серьезные нарушения, и обычные ошибки бухгалтерии. Но их количество свидетельствует, в первую очередь, о недостаточной квалификации специалистов, работающих в финансовом и экономическом секторе структур, курирующих те или иные направления, - прокомментировал ситуацию председатель профильного комитета Николай Кравченко. - Одна из серьезных проблем – нарушения в сфере закупок. Неосвоение средств происходит из-за срыва конкурсов, из-за того, что они отменяются, поскольку неправильно готовится документация. Работой по контролю за исполнением актов КСП мы будем заниматься и в дальнейшем, это поручение спикера ЗСК Юрия Бурлачко.