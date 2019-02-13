Чиновники предлагают обязать родителей выплачивать алименты детям-студентам

Очередная идея Минюста может обязать родителей официально выплачивать алименты детям, учащимся на очной форме в Вузах. Об этом заявил министр юстиции России Александр Коновалов.

Теперь никто из родителей не сможет сказать своему чаду: «Я тебя в школе выучил, помог поступить в Институт, а теперь учись и сам зарабатывай себе на жизнь». Нет, пока «ребенок грызет гранит науки» на дневной форме родители будут обязаны его содержать.

Как пишут РИА «Новости», глава Минюста пояснил, что сегодня семейное законодательство нуждается в доработке: «В сфере семейного законодательства должно быть разработано и реализовано… установление минимального размера алиментов, установление обязанности родителя содержать совершеннолетних трудоспособных, обучающихся на очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».

Это вторая спорная инициатива ведомства, которое ранее предложило отменить наказание за «вынужденную коррупцию», когда «обстоятельств непреодолимой силы» не будет считаться правонарушением.