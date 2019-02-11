Названы регионы РФ, в которых бензин максимально доступен для населения

Сегодня стало известно, в каких российских регионах бензин является максимально доступным для населения. Лучше всего дела с топливом для машин обстоят на Крайнем Севере, а также в столицах.

Согласно последней информации, на первой строчке в рейтинге находится Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого на свою среднюю зарплату могут покупать по 2.006 литров бензина ежемесячно, передает kp.ru. На втором месте оказалась Москва, жители которой могут приобретать 1.699 литра, а на третьем – Ненецкий автономный округ с показателем 1.588 литра.

Отмечается, что меньше всего бензина могут себе позволить жители Северного Кавказа, в особенности Дагестана, жители которого могут каждый месяц покупать лишь 483 литра. Также в данном антирейтинге находятся Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Калмыкия, Адыгея, Крым, Чечня, Алтайский край, Тамбовская и Ивановская области, уточняет РИА "Новости".