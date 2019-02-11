Как воровать в Юго-Западном территориальном Спёрбанке? Научим... Расскажем…

Воровать грех. В Уголовном кодексе есть статья, которая предусматривает наказание, неважно, что украдено и у кого. Даже великий комбинатор Остап Бендер чтил Уголовный кодекс и знал немало относительно честных способов отъема денег. Времена изменились и Остап Бендер со своим принципами, остался в далеком прошлом. На смену ему пришли "эффективные менеджеры", для которых личное обогащение имеет основополагающее значение. И если этим "эффективным менеджерам" удаётся проникнуть в сферу банковских услуг, да ещё под могучий бренд, да к тому же подальше от головного управления, которое ни о чем не предполагает, то создаётся схема, которая приносит баснословные прибыли участникам нечистоплотной игры в регионе.

Сбербанк - мощная структура, устойчивый банк, который входит в категорию банков с безупречной репутацией. Отделения Сбербанка есть не только в городах, но и в малонаселенных пунктах. Но, вот Юго-западное управление ПАО " Сбербанк", которое находится в Ростове-на-Дону с некоторых пор называют "Спёрбанк". Всего лишь две буквы народ поменял, но изменилось многое. В первую очередь, как-то пошатнулась репутация бренда. Можно утверждать голословно , что в управлении существует наглая и циничная схема присвоения финансов, но в статье мы приоткроем завесу тайны и оповестим читателей-как воруют в ростовском "Спёрбанке", причём на конкретных примерах и вооружившись всеми подтверждающими грехи Спёрбанка документами.

Банки - огромные кредитные организации и, практически весь бизнес пользуется услугами по заёму средств для осуществления своих задач. В числе серьезных игроков на площадке кредитования является Сбербанк России. Большая часть бизнесменов, которые работают на Юге России кредитуются в Сбербанке. В 2009 году строительная компания ОАО "Вант", которая на тот момент, является одним из крупнейших застройщиков жилых комплексов в городах Сочи и Ростове-на Дону, обратилась в Сбербанк за кредитом, дабы закончить свои строительные объекты в срок. Заместитель председателя Юго-западного отделения ПАО Сбербанк Бритвин, предложил руководству ОАО СК"Вант" схему заема, которая представляла собой перевод финансов на организации, не имеющие обеспечительных активов, но удовлетворяющих интересы Сбербанка для формирования кредитного портфеля, необходимого для квартальной отчётности по выданным кредитам, перед центральным управлением Сбербанка. Данная схема, изначально является мошеннической, так как противоречит законодательству РФ по ст.170 ГК РФ, как мнимая и притворная сделка. Однако сотрудники ростовского отделения Сбербанка подстраховались и принудили владельцев СК «Вант» в обеспечении незаконно выданного кредита на стороннюю «Ванту» фирму чтобы обеспечить обязательства залогом имущества уже самой компании «Вант», а через непродолжительное время заставить дать поручительство ЗАО Комбинат «Каскад», а также личные поручительства физических лиц по незаконно проведенной и спланированной заранее Юго-Западным Сбербанком сомнительной сделке. И тут ловушка, которую расставляет Ростовский Сбербанк для коммерсантов и их поручителей захлопнулась. Схема капканов от Спербанка отработана, приносит сотрудникам ростовского отделения баснословные прибыли, позволяет представлять положительную отчетность Центральному аппарату, не имея под собой легитимности совершения сделок.

По всей видимости, возможность получить лакомое залоговое имущество и имущество поручителей, перевесили совесть, корпоративную ответственность и обязанность законных действий для сотрудников банка и ростовчанами-спёрбанковцами было принято решение об одностороннем расторжении кредитных договоров и принуждению заемщика к возврату денежных средств.

В один нужный для Спёрбанка момент, руководством банка принимается решение в одностороннем порядке расторгнуть кредитный договор, по неизвестным второй стороне мотивам и отобрать весьма лакомые кусочки залогового имущества. Для показания в очередной раз своей «значимой» работы. Спербанк принимает решение обратиться в Арбитражный суд Ростовской области для взыскания денежных средств с заемщиков и поручителей. И тут Сбербанку не повезло – суд первой инстанции однозначно, в своем решении от 31 августа 2012 г. признал недействительность всей схемы, реализованной Юго-западным отделением ПАО Сбербанка.

Такое решение могло способствовать раскрытию не только мошеннических схем, но и подвести сотрудников ростовского отделения досточтимого банка под уголовную ответственность. Надо заметить, что услугами Сбербанка пользуются все административные органы муниципальных и федеральных образований и подчас эти связи переходят в дружественные отношения. Прикрывая себя, уходя от грядущих неприятностей, чувствуя выжженную самим же себе поляну, руководство ростовского отделения, прикрываясь могучим и надежным брендом серьезного банка, включает полномасштабный административный ресурс двух южных регионов. И во второй инстанции ломает принятый законный и обоснованный судебный акт, дискредитирующий Сбербанк перед головным офисом в Москве.

Указанной административной схемой Спёрбанк пользуется и в третьей инстанции. И теперь, бинго! - Спербанк чист перед Московским руководством и успешно прикрыл свою схему. Далее события начинают развиваться по заранее спланированному Спербанком пути! Административный ресурс работает, люди в капкане. Спербанк принимает решение подать на банкротство значимого в Сочи ЗАО «Комбинат «Каскад». Однако, погрязнув в своих схемах, совершенно забывает про то, что ими подано два заявления о признании банкротом данной организации по двум кредитным договорам. И чудесным образом, Арбитражный суд Краснодарского края назначает на неподконтрольного Спербанку арбитражного управляющего Голошумову Анну.

Стоит отметить, что ЗАО «Комбинат» Каскад» является объектом культурного и исторического наследия нашей страны. Именно о нём упоминает в своих стихах Нобелевский лауреат Иосиф Бродский. Комбинат «Каскад» известен еще с советских времен, как жителям города-курорта Сочи, так и всем гостям города из нашей огромной страны ближнего и дальнего зарубежья своей гостеприимностью, качественным обслуживаем и радушным приемом.

Спербанк, осуществляя свои действия, желает подчинить себе арбитражного управляющего Голошумову А. для прикрытия своих серых схем и получения выгоды без оглядки на законы и интересы иных сторон и лиц, периодически осуществляя давление на управляющего своим «Ростовским авторитетом». Однако, процедура банкротства проводится строго по закону, что крайне неудобно для Спёрбанка.

Целью Спербанка, в течение всей процедуры банкротства ЗАО «Комбинат «Каскад», являлась скорейшая реализация залогового имущества по завышенной цене, не соответствующей фактическому состоянию великовозрастного здания, абсолютно пренебрегая задачей поддержания работоспособности такого значимого объекта, а также противясь и пресекая со своей стороны действия управляющего, направленные на сохранение и обеспечение работоспособности недвижимости «Каскада».

Из-за неудовлетворительного состояния объекта руководству предприятия приходится заключить договор на проведение при необходимости ремонтных работ, что влечет расходы на их проведение. Однако, это неприемлемо для Спербанка, которому абсолютно наплевать на судьбу значимого имущества. Арбитражный управляющий Голошумова А., проявляя особую заботу об имуществе должника и действуя в интересах всех лиц, а также общества, в целях сохранения имущества Каскада, принимает решения о проведении безусловных к исполнению ремонтных работ и давая свое личное поручение как физического лица под гарантии оплаты.

Стоит отметить, что арбитражный управляющий Голошумова Анна имеет безупречную репутацию и успешно работает в данной сфере более 15 лет и является безусловным, высокопрофессиональным специалистом среди арбитражных управляющих.

После реализации имущества в мае 2018 года, арбитражный управляющий Голошумова А. погашает имеющимися в конкурсной массе денежными средствами требования кредиторов. И уже после погашения установленного судом реестра кредиторов, случайным образом узнает, что оказывается Спербанк уже в октябре 2017 года получил частичное погашение по реестру, забрав залоговое имущество СК «Вант», оцененное более чем в 230 миллионов рублей. Причем, Спербанк забрал его к себе на баланс через судебных приставов и акт передачи имущества от приставов был подписан зампредом Спербанка и куратором проекта, о чем последние умолчали и не уведомили арбитражного управляющего, что является явным нарушением действующего Законодательства Российской Федерации.

Сотрудники ростовского отделения, очень надеялись, что их действия останутся без внимания и они получат двойное удовлетворение по кредитам, однако арбитражный управляющий Голошумова А. обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края с заявлениями об оспаривании лишнего погашения Спербанку, незаконности принятия ими решений на собраниях кредиторов.

Спербанковцы поняли, что сейчас их предпринятые шажки им встанут боком и решили применить давно проверенный ими административный ресурс. На арбитражного управляющего, с целью исключить его из профессиональных игроков, дискредитировать в глазах общества и устранить, как помеху в исполнении своих корыстных задач, начали психологическое давление. Они принимают решение провести эту схему через Управление Росреестра по Краснодарскому краю, которое занимается проверкой арбитражных управляющих, работающих в регионе. Направляет им жалобу о проведении проверки. И-о чудо! Управление, не предупреждая арбитражного управляющего о дате рассмотрения, как водится в регионе, составляет протокол о, на их взгляд, «явных» нарушениях арбитражным управляющим норм Законодательства и слово в слово цитируя текст жалобы Спербанка.

Управление Росреестра по Краснодарскому краю обращается с заявлением в Арбитражный суд Краснодарского края, который, в свою очередь, опять же без надлежащего уведомления А. Голошумовой о рассмотрении дела, как бы случайно изменив в материалах дела фамилию арбитражного управляющего для того, чтобы дело невозможно было найти в электронной картотеке арбитражных дел, нарушая все мыслимые нормы процессуального права и принципы судебной системы РФ выносит необоснованный судебный акт о дисквалификации арбитражного управляющего повторяя опять же слово в слово спербанковцев и Управление Росреестра по Краснодарскому Краю.

Также, Спербанк привлекает для оказания давления на арбитражного управляющего директора саморегулируемой организации, членом которой является А. Голошумова – И. Фокину, которая, принуждает арбитражного управляющего отказаться от своих принципов добросовестности, подчиниться воле Спербанка, перестать отстаивать справедливость и Закон и спустить дело на тормозах, а в случае ее несогласия со схемой спербанковцев просит ее добровольно прокинуть СРО арбитражных управляющих. С этими условиями Голошумова А. не согласилась, в связи с чем реакция от СРО пошла немедленная, начались проверки и иные мероприятия. В дальнейшем исключение из дисциплинарного комитета СРО стало вишенкой на торте. Но, не на ту напали! Анна, человек, радеющий за честность и справедливость, не оглядываясь на пока еще невнятные угрозы и судебные процессы, которые инициированы с целью запутать все мошеннические действия юго-западного Спёрбанка, честно выходит во все судебные процессы и отстаивает свою позицию. Смелости ей не занимать, на ее стороне правда, профессиональные знания и активная гражданская позиция. Это именно о таких, как Голошумова говорит президент РФ В.Путин, призывая их активно включаться в совместную работу по стабилизации и укреплению законности в нашей стране.

Специальный корреспондент нашего издания присутствовала на заседании Арбитражного суда Краснодарского края, где слушались несколько дел при участии представителей Юго-западного отделения ПАО Сбербанк и арбитражного управляющего Голошумовой, под председательством судьи Л.Тумановой. Исход всех процессов был явно спланирован заранее, и он был я не в пользу арбитражного управляющего, но присутствие журналиста из Москвы спутало все планы, как представителям Спёрбанка, так и самой судье. Сотрудники Спёрбанка хотели, очень хотели перевести процесс в закрытую процедуру, а это свидетельствует об утаивании некоторых фактов нечистоплотности сделок перед общественностью, в которых принимал участие ростовский банк, а сама судья была в замешательстве и нашла оптимальный вариант, чтобы обезопасить себя и не попасть под пресс и давление мощного бренда – она перенесла заседание всех процессов на другую дату и время. А вот поведение представителя юго-западного филиала было просто возмутительным – крик, публичное оскорбление арбитражного управляющего, необоснованное перебивание спербанковцами Голошумовой по любому поводу, несдержанность в поведении – недостойно для сотрудника весьма солидного банка. А именно, такая реакция у представителей Спербанка возникала, на протяжении практически всего процесса, в котором арбитражный управляющий их сражала четкими доказательствами их виновности. Следует заметить, что судья Туманова также является председателем судебного состава в Арбитражном суде Краснодарского края. Интересно, какую сторону Туманова займет? Сторону честности, законности и справедливости или подогнется окончательно под административный ресурс сбербанка (руководство которого уже не единожды было осуждено за махинации) и прикроет их воровство перед Государством и Руководством Сбербанка в Москве? Интересно, что восторжествует Греф, как гарант порядочности банка или грех?

И как верить бизнесменам юга России в непоколебимость договорных отношений с ПАО Сбербанк России, если спербанковцы их денежки успешно воруют, а судебная система забывает о важном принципе справедливости – перед законом все равны!