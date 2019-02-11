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Год активной работы

11 февраля 2019, 09:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Год активной работы

Комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями подвел итоги своей работы за 2018 год.

Возглавляет комитет Александр Поголов, его заместитель – первая олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте Ирина Караваева, секретарь комитета – Роберт Паранянц, член комитета – Олег Бойченко.

Участие в отчетном заседании приняли заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин, заместитель директора департамента внутренней политики администрации Краснодарского края Петр Халанский, протоиерей Дмитрий Руднев, представители экспертно-консультативного совета при комитете и Совета молодых депутатов Кубани, а также актив молодежного парламента Краснодара, пресса.

В целом об итогах деятельности комитета за 2018 год, рассказал Александр Поголов.

- Прошедший год для комитета был, без преувеличения, очень насыщенным. Работа активно велась по всем направлениям деятельности. Комитет принял участие в подготовке и проведении ряда крупных мероприятий, в первую очередь, Чемпионата мира по футболу, – сказал Александр Поголов, открывая заседание.

Роль комитета в подготовке к проведению крупнейшего спортивного события 2018-го года сложно переоценить. Парламентарии по поручению главы кубанского парламента Юрия Бурлачко контролировали ход строительства спортивных объектов, выезжали на места, отслеживали сроки выполнения работ. В том, что в итоге эксперты ФИФА признали высочайшим уровень подготовки спортивной инфраструктуры, есть немалая заслуга депутатов ЗСК.

После завершения ЧМ по футболу перед комитетом стояла задача сохранения спортивного наследия, передачи его в муниципальную собственность, чтобы на стадионах могли тренироваться юные кубанские спортсмены. Для этого было подготовлено постановление.

В целом за 2018 год комитет разработал 5 законов и 6 постановлений, принятых на сессиях ЗСК. Если говорить о статистике работы комитета, то за прошлый год им проведено 20 заседаний, на которых рассмотрено 55 вопросов, в том числе 3 совместных заседания с другими комитетами ЗСК. Состоялось 58 заседаний рабочих групп. В числе важнейших документов, подготовленных комитетом, – постановление «О ходе выполнения постановления Законодательного Собрания Краснодарского края «О развитии конного спорта в Краснодарском крае». Оно содержит анализ проводимой органами государственной власти Краснодарского края и местного самоуправления работы, направленной на развитие конного спорта. В постановлении даны рекомендации отдельным органам исполнительной власти Краснодарского края и органам местного самоуправления с целью активизации работы в данном направлении. Большой личный вклад в

продвижение в регионе конного спорта вносит секретарь комитета Роберт Паранянц, неоднократно отмечавший, что именно этот вид спорта является традиционным для казачьего края, и его необходимо поддерживать как часть кубанской истории и культуры.

Важное направление работы комитета – контроль за исполнением государственных программ Краснодарского края, таких как «Развитие физической культуры и спорта», «Региональная политика и развитие гражданского общества», «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан».

В зоне особого внимания комитета – реализация поставленной губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым задачи по развитию массового спорта. В связи с этим депутаты на протяжении всего прошлого года контролировали ход строительства малобюджетных спорткомплексов в ряде населенных пунктов края, помогали решать возникавшие вопросы. Подробно об этом направлении работы рассказала заместитель председателя комитета, олимпийская чемпионка по прыжкам на батуте, заслуженный мастер спорта России, судья международной категории, председатель Олимпийского совета Краснодарского края Ирина Караваева.

- На развитие детского массового спорта направлен партийный проект «Детский спорт», в рамках которого проходят акции «Чемпион – детям», «Зарядка с чемпионом». В прошлом году в различных спортивных мероприятиях приняли участие около четырех миллионов жителей края. Не менее важное направление – это реконструкция и создание новых спортплощадок, залов. Спорт должен быть доступным для каждого, – отметила Ирина Караваева.

Особое место в работе комитета занимает взаимодействие с Советом молодых депутатов Кубани, который возглавляет Александр Поголов. В прошедшем году был организован и проведен цикл совместных выездных заседаний комитета с профильным комитетом Совета молодых депутатов, проведено Общее собрание СМД в ВДЦ «Орленок». В третьем и четвертом кварталах председатель Александр Поголов принял участие в общих собраниях Советов молодых депутатов при представительных органах 44 муниципальных образований Краснодарского края.

- Комитет по традиции выступил организатором проведения краевых конкурсов на звание лучшего совета молодых депутатов и лучшего комитета СМД, были подготовлены соответствующие постановления. Самые активные молодые депутаты получили денежные призы на создание в своих муниципалитетах спортивных и игровых площадок, – рассказал Олег Бойченко, курирующий данное направление работы.

По его словам, молодежная политика – одно из ключевых направлений комитета. Работа по нему ведется в постоянном взаимодействии с министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Так, в прошлом году одно из наиболее значимых и важных расширенных заседаний было посвящено рассмотрению проекта федерального закона «О молодежи и государственной молодежной политике в Российской Федерации», который был разработан в Совете Федерации РФ Палатой молодых законодателей. При поддержке комитета молодые депутаты на протяжении года приняли участие в ряде социально значимых мероприятий и акций.

 

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