Иван Васильевич не меняет профессию

Орловская область уже не первый год одна из самых упоминаемых в СМИ по части разного рода скандалов, связанных с коррупцией, нарушением законности, всякого рода хищениями и беззаконием. И несмотря на то, что один из главных «героев» публикаций Вадим Потомский освободил губернаторское кресло, ситуация к лучшему не изменилась. Поскольку на своей должности остался не менее колоритный персонаж прокурор области Иван Полуэктов, который не только и не столько выступал в тандеме с экс-губернатором, а известен собственными «блестящими» индивидуальными «номерами».

Иван Васильевич продолжает держать высокую марку. Тем более, что конкурентов и тем более недоброжелателей, которые могут помешать его незаурядному «мастерству» уже даже не актера, а, практически главного режиссера в правоохранительной системе региона практически не осталось. А те, кто недостаточно восторженно ценит и почтительно относится к таланту и положению Полуэктова, тот и не должен быть в системе. Ситуация, которая сейчас сложилась с заместителем начальника орловской полиции по оперативной работе, а до недавнего времени начальника регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБи ПК), Федором Козиным тому подтверждение.

Прокурор без подписи, но люди везде свои

Средства массовой информации, в целом, и «Аргументы недели», в частности, всегда по достоинству оценивали деятельность Ивана Васильевича. Причем не только в Орловской области. Так ещё в июле 2015 года «АН» опубликовали материал «Кто отнимет дышло у прокурора Полуэктова?», где подробно рассказывалось о «вспахивании» его ведомством ОАО АПК «Орловская Нива», затем уже в 2016 году по мотивам итальянского классического детектива о борьбе с коррупцией был опубликован материал «Прокурорский спрут», где был показан весь «путь к славе» Полуэктова, начиная с работы в Тамбовской области (когда по странному стечению обстоятельств и начала активно развиваться и процветать знаменитая ОПГ), продолженной в Ставропольском крае, (опять же почему-то совпало с расцветом клана Арашуковых) и, заканчивая нынешней вотчиной на Орловщине. Были публикации и в других СМИ по самым разным делам.

Дошло до того, что так называемое дело майора Доброхвалова и, скажем так, известного в определенных кругах, Михаила Кирюхина, взбудоражило всю страну. В различных СМИ недвусмысленно указывалось на личный интерес в нем прокурора области.

В результате разгорелась даже нешуточная ведомственная война на самых верхах между Следственным комитетом России (СК РФ) и Генпрокуратурой.

В конце 2016 года стало известно, что Ивану Полуэктову, несмотря на все имеющиеся в отношении него подозрения, удалось удержаться в своем кресле. Был издан Указ о продлении полномочий прокурора Орловской на пять лет (!). В генпрокуратуре не могли не знать, что Полуэктов не сегодня-завтра может стать фигурантом уголовного дела. Но, вместо того, чтобы отстранить Полуэктова от работы до выяснения всех обстоятельств, продлил его полномочия еще на целую пятилетку.

Более того, похоже, в этой «ведомственной войне» верх удалось взять прокурорским. Поскольку помимо переназначения Полуэктова, был переведен, пусть с повышением, в другой регион, начальник СУ СКР по Орловской области Сергей Сазин, который как раз и противостоял одному из наших главных героев. И полтора года эта должность оставалась вакантной! Были только исполняющие обязанности.

Наконец, 21 августа 2017 года начальником Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области был назначен генерал майор юстиции Анатолий Щуров. Скорее всего, определяющим это назначение фактом была совместная работа Щурова и Полуэктова в прокуратуре Тамбовской области. С 1991 по 2003 год они неоднократно пересекались в этой структуре.

Щуров на пять лет младше Полуэктова, и у него на одну звезду на погонах меньше. Опираясь на эту информацию, журналисты сразу решили, что СУ СКР по Орловской области может очень быстро «лечь» под прокуратуру и стать её «придатком». И, пожалуй, не ошиблись. Все дальнейшие события, о которых, мы расскажем ниже, это только подтверждают. У Анатолия Щурова есть в Москве собственное начальство, причём известно, что Александр Бастрыкин, возглавляющий Следственный комитет России, стоит за взаимодействие с прокуратурой, но против того, чтобы региональные управления становились её сателлитами.

«Зачистив» многих оппонентов, и, получив поддержку, в Генпрокуратуре, Иван Васильевич, по существу, стал единоличным вершителем судеб. Но действует при этом, надо отдать ему должное, в целом грамотно.

Дело в том, что в орловской прокуратуре с приходом к руководству Ивана Васильевича Полуэктова (2011 год) стала складываться нехорошая традиция – большинство документов, которые могут быть оспорены в суде, негативно повлиять на имидж прокуратуры в целом, а то и просто так или иначе противоречат закону, подписываются не прокурором области, а его заместителями. Ситуация для Полуэктова – беспроигрышная. Если что-то не так, ошиблись подчиненные, а он на белом коне, если все срастется – тем более. Кроме того, все письменные представления, жалобы, отказы, связанные с деятельностью местной прокуратуры, само собой бумерангом возвращаются на стол Полуэктова. Он же должен разбираться с нерадивыми подчиненными! Об этой сложившейся традиции, сотрудники правоохранительных органов говорят не только кулуарно или не «под диктофон», но и официально.

Давление на жену

История, которая произошла формально в ноябре 2018 года с заместителем начальника орловской полиции по оперативной работе, а до недавнего времени начальника регионального Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБи ПК), Федором Козиным, на самом деле тянется уже три года. Начиная с 2015 года, местная прокуратура пыталась «достать» тогдашнего главного борца с коррупцией в регионе (без сарказма!) любыми способами.

Но поскольку, непосредственно, по служебной линии подкопаться было практически невозможно, то заход пошел с другой стороны. Как это принято, в определённых, давление стало оказываться на родных Козина. В частности, более 15 раз на супругу Галину Козину пытались возбудить уголовное дело, якобы по факту незаконного получения земельного участка, потом незаконного строения. И каждый раз суд отказывал прокуратуре. Причем последний раз это было в апреле 2018 года.

А это непорядок в королевстве Полуэктова! Хотя, как водится, иски проигрывал не он сам, а районный прокурор. Но пятно падает на все ведомство. Имидж страдает. И все равно, настойчивость, с которой, называя вещи своими именами «прессовали» супругу высокопоставленного сотрудника полиции, как минимум удивляет. Чем он так оказался неугоден местной прокуратуре

Видимо, своей независимостью, нежеланием «прогибаться» и, по мере возможности, исполнение им своих непосредственных обязанностей - противодействию коррупции.

Так, непокорным полковником, были выявлены многомиллиардные хищения бюджетных средств при строительстве и реконструкции больницы, стадиона, Дворца пионеров, военной академии и т.д. Выявлены и пресечены поставки контрафактной алкогольной и табачной продукции, был закрыт незаконный игорный бизнес. О выявленных многомиллиардных хищениях Козин открыто заявлял на заседании Орловского областного Совета народных депутатов, сетуя, что лишь малая часть из выявленных многомиллиардных хищений была расследована и материалы направлены в суд. А ведь за каждым таким фактом стоят определенные «кураторы» и, можно только догадываться куда идут ниточки. Короче, Козин человек неудобный.

Денег – нет, но вас посадят

Итак, через близких «достать» Козина не удалось. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет.

Осенью 2018 года местные «авторитетные бизнесмены» Александр Девятин и Константин Кузьмичев взялись «решить вопрос» с московским бизнесменом Бакуловым, на которого, в свою очередь подали заявление и ему грозили обвинения по статьям 158 и 159 УК РФ («кража» и «мошенничество»). Материал находился в производстве ОЭП и ПК ОП №3 Железнодорожного района города Орла. Девятин и Кузьмичев обещали «все уладить» за 4 миллиона рублей, которые якобы должны вручить Козину.

Бакулов, в свою очередь обратился к прокурору Полуэктову и заявил, что за Девятиным и Кузьмичевым «стоит» Козин. Понятно, что тот сразу ухватились за такую информацию. И в рамках оперативно – розыскных мероприятий Бакулов передал Девятину 200 000 рублей (29 октября), а 8 ноября – 1 800 000 рублей.

Получив первые 200 000 рублей, Девятин, как и задумал, потратил их на личные нужды. При передачи второй части денег Девятина задерживают сотрудники УФСБ по Орловской области. Девятин тут же соглашается на сотрудничество, но указывает, что Козин-то тут не причём. Полковник даже не осведомлен о проблемах Бакулова и нести ему деньги все равно, что собственноручно подписать себе «статью», а на это он не «подписывался». Но нет так нет, деньги сами найдут свой путь. В ту же ночь срочно проводятся обыски.

Но нигде (!), ни в служебных кабинетах, ни в квартире Козина, ни на даче, ни в квартире сына, ничего найдено не было! Тем не менее в отношении Козина, следователь по особо важным делам местного СУ СК Мурашенков выносит постановление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления предусмотренного ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Но дело в том, что Козин вообще не может являться субъектом данного преступления поскольку занимаемые им должности не позволяют ему вмешиваться в процессуальную деятельность территориальных органов. Это могут сделать только начальник УМВД по г. Орлу и его заместитель -- начальник полиции УМВД по г. Орлу. Однако этот факт следователя не смущает.

Дальше – больше. Согласно протоколу допроса Девятина от 9 ноября, который длился 6 часов, тот признался, что полученные им первые 200 000 рублей, он использовал по собственному усмотрению и Козин никакого отношения к делу не имеет и с ним он проблемы Бакулова не обсуждал. Что, опять промашка? Но доклады об успешной операции уже прошли «наверх». Но вряд ли федеральное руководство СК имеет представление о том, что «факты» в расследовании, по мнению главного фигуранта, грубо подтасовываются, и способы их получения ничего общего не имеют с понятием об офицерской чести. Ведь оснований для задержания полковника как не было, так и нет. И с 8 по 16 ноября Козин добросовестно исполняет служебные обязанности, наивно полагая, что произошла ошибка. Но «маховик» прокурорской машины уже запущен и остановиться -- значит признать очередной промах.

Поняв, что с полковником опять ничего «не выгорает», 16 ноября следует новый допрос Девятина, где тот сообщает, что действовал в интересах Козина. Догадок, почему Девятин изменил показания, может быть много, как и разного рода фактов. Но, получив данные показания, Козина 16 ноября тут же арестовывают.

Представляете ситуацию?! У человека ничего не нашли, денег он не брал, а его сажают в СИЗО на основании того, что задержанный с поличным человек, меняет свои показания! Это получается, что автор этих строк может так же сказать что угодно и про кого угодно и последует арест? Мягкий вариант 37-ого по - орловски: за доносом - посадка?

Полковника никто не сломит

Но на этом абсурд (самое мягкое слово в этой ситуации) не заканчивается. Суд отказывает в аппеляции адвокатам, отпустить Козина хотя бы под домашний арест и продлевает ему содержание под стражей до 7 января. Мотивируя тем, что Козин может надавить на свидетеля, скрыться из города. Но если бы он этого хотел, то вполне мог все сделать в период с 8 по 16 ноября, когда дело уже вовсю раскручивалось. Более того, Козину вышестоящее начальство предлагало уйти в отпуск, но тот, будучи уверен в своей непричастности, продолжал исполнять служебные обязанности.

Не сломленного духом Козина по настоящее время старательно пытаются вывести из равновесия различными средствами. Одиночная камера, полная изоляция, запрет на встречи и звонки с родными… А из последнего – уголовное дело на сына полковника, раздутое за якобы неуважение к суду. Несмотря на давление, Козин своей вины не признает. «Накопать» на него, кроме показаний Девятина не могут ничего. И это несмотря на то, что, по утверждению защиты, во многие районы области летят грозные «директивы», обязательно что-то найти. Вызываются разные люди, которые сталкивались по работе с Козиным, порой людей заставляют ехать в областной центр вечером за 100 и более километров. Проверяются все материалы, прошедшие через его ведомство за последние пять лет! Но все тщетно. Компромата на полковника, как не было, так и нет. В результате в конце прошлого года, Козину продлевают срок содержания под стражей до 7 марта! Надеются все же «сломать». В местных СМИ идут интервью с высокопоставленными представителями силовых структур, где, рассказывая о «борьбе с коррупцией», с нескрываемым сожалением говорят, что Федор Козин на сотрудничество со следствием не идёт! А если смотреть правде в глаза?! Пытаясь «закрыть» Козина, прокурор, уверенный в абсолютности своей власти, не осторожничает: закон и права подследственного, по мнению защиты Козина, нарушаются на каждом шагу. Ниже коротко лишь об одном из многих эпизодов. Козину наконец дают «добро» на прохождение проверки Полиграфом. Об этом он просил и на этом настаивал давно, с момента, когда узнал о возбуждении в отношении него уголовного дела. Но надежда на справедливость расследования и объективные показания улетучивается, когда расшифровывать экспертизу приезжает бывшая подчинённая руководителя Орловского СК. А это, на минуточку, запрещает статья УПК. Заключение такого «прикормленного» эксперта, выписанного в Орёл аж из Липецка, вызывает вопросы. И, кстати, его заключение, то есть Козину, не сообщают. Зато в прессе тут же выходит молния: обвиняемый в коррупции полицейский проверку полиграфом не прошёл. СМИ при этом ссылаются на некие собственные источники. И никто даже не задумывается, зачем полковнику, если бы он имел хоть какое-то отношение к проблеме Бакулова, самому просить полиграф?

Во всей этой ситуации самостоятельность, холодный ум и чистые руки сохраняет только руководство Орловского УМВД, ожидая окончания официального следствия и веря в его объективность. А стоит ли на неё рассчитывать, учитывая те действия, которые проводит следствие под покровительством областного прокурора?

А прокурор Полуэктов опять как бы не при чем. Подписи-то его нигде нет. А люди вокруг свои. Проверенные.

Редакция «АН» будет внимательно следить за развитием событий.