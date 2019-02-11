Пост Ксении Собчак о глупых людях возмутил сеть

Пост телеведущей Ксении Собчак о глупых людях возмутил сеть. Собчак объяснила, "по каким признакам" воспринимает человека как глупого, - сообщает kp.ru. "Главный критерий - безаппелляционность суждения и невозможность представить, что можно смотреть на мир иначе", - говорила Собчак. Какие люди, по понятию Ксении Собчак, глупые

Многие ее подписчики с ней не согласились. "Ксения, так вы же сами категоричны во всем!", "Читай: "глупый человек - это тот, кто не согласен со мной и не хочет уступать", "Видя глупость в других, вы лишь смотрите в зеркало", "Это тактика двойных стандартов", "Это говорит человек, который сам безапеллиционен и катигоричен", - ответили ей.

И Собчак пришлось еще раз поднимать эту тему. "Вчерашний мой пост вызвал такое горячее обсуждение, что я решила дополнить его собственной же цитатой из «энциклопедии лоха»...Если не хотите нажить в лохе врага, не пытайтесь ограничить универсальность его теории...", - пишет ответ телеведущая.

В ответе Ксении говорится, что "Лох-Мыслитель может держать свои глубокомысленные обобщения при себе или делиться ими с ближашим кругом знакомых".

"Этот пост лишний раз доказывает - мудрость и доброту за деньги не купишь...", "Лох-это судьба. Это про Собчак! Лоханулась везде! Президентом не стала, ведущая - никакая, мордой не вышла, теперь еще и тупеет с годами", - осадили Ксению