Какие должны быть стаж и зарплата, чтобы получить достойную пенсию

Какие должны быть стаж и зарплата, чтобы получать достойную пенсию. Этот вопрос волнует будущих российских пенсионеров. В 2015 году в России ввели правило: чтобы претендовать на пенсию по старости (страховая пенсия), необходимо наработать стаж и получить определенное количество баллов.

Сейчас действует переходный период (в 2019 году нужен стаж 10 лет и 16,2 балла). Если баллов не хватило, то пенсионер может рассчитывать только на минимальную социальную пенсию. По данным Росстата, в 2018 году ее средний размер составил 8,8 тысячи рублей.

К 2025 году необходимый стаж составит 15 лет, а число баллов должно равняться 30 для того, чтобы получать достойную страховую пенсию не ниже средних по стране 14 тысяч рублей. Можно заработать эту пенсию значительно быстрее. Например, при зарплате в 120 тысяч рублей в месяц 30 баллов накапливается за 3,5 года работы, - сообщает URA.RU.

Проректор Академии труда и социальных отношений, доктор экономических наук, профессор Александр Сафонов рассказал, что 70 тысяч человек не смогли претендовать на страховую пенсию в 2017 году. Количество людей, которые пострадают от ситуации в 2019 и последующих годах, спрогнозировать невозможно, так как в 1990-х "никто не вел статистику". По его мнению, люди смогут продолжить трудиться, чтобы копить баллы и стаж, но с каждым годом требования будут расти (их не будут замораживать).

Замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин считает: "Если не хватает несколько баллов, то при возрасте выхода человека на пенсию требования к числу баллов замораживаются и появляется возможность их доработать и получить право на страховую пенсию. Если не хватает много, то ситуация становится сложнее".