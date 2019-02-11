Врачи рассказали, что чаще всего болит у россиян

Глава комитета по организации противоболевой помощи Российского общества по изучению боли, доцент кафедры нервных болезней нейрохирургии Сеченовского университета Максим Чурюканов сообщил, что чаще всего болит у граждан РФ.

Наиболее распространенными среди болевых синдромов являются боль в суставах и спине, а также головная боль, передает сегодня портал "Свободная пресса".

Кандидат медицинских наук, представитель России в Европейской федерации головной боли и глава Университетской клиники головной боли, врач-невролог Кирилл Скоробогатых в свою очередь сообщил, что соотношение женщин и мужчин, страдающих от головной боли, составляет около 3 к 1. Подчеркивается, что примерно 20 процентов россиян страдают мигренью. 90 процентов острых боле в спине связаны с серьезными болезнями, в частности, с развитием рака, сообщает ФАН.

Медики также рекомендуют не увлекаться приемом обезболивающих и пить их лишь по совету врача.