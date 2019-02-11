Иван Ургант приехал в Петербург чистить тротуары от наледи
Его отец сломал ногу
11 февраля 2019, 07:58 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущий, шоумен Иван Ургант приехал на свою родину в Санкт-Петербург чистить тротуары от наледи. В северной столице у Ивана живут близкие родственники - отец актер Андрей Ургант и бабушка актриса Нина Ургант.
Папа Ивана несколько дней назад слоал ногу. Но не поскользнулся, а упал на лестнице, выходя из подъезда. Ургант - старшй тогда и рассказал, что творится в городе - люди падают на льду и ломают ноги.
В минувшие выходные питерские чиновники вышли на улицы города с ломами и лопатами. Решил помочь родному городу и Иван Ургант. Телеведущй опубликовал фото и пост в Инстаграм.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Приятно, что не перевелись ещё отзывчивые люди. Молодец, и бабуле помог и остальным пешеходам. И пример отличный главное, а то половина комментариев только и жалуются на лёд и сосульки. Не подвиг, но заслуживает уважения. Бабушке спасибо за отличного внук", - хвалят Ивана в сети.