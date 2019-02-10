В WWF объяснили нашествие медведей на Новой Земле

Координатор проектов по биоразнообразию Арктики Всемирного фонда дикой природы (WWF) Михаил Стишов назвал несколько причин нашествия белых медведей на поселения Новой Земли. На Новой Земле ввели режим ЧС из-за нашествия белых медведей

В первую очередь, нашествие является следствием изменения климата - сокращения площади льдов - и поведения людей, которые крайне небрежно и безответственно относятся к утилизации мусора.

"Медведей на берегах все больше из-за отсутствия льда. Их привлекает человеческое жилье, особенно если там не очень хорошо налажена система утилизации мусора", - цитирует Стишова РИА Новости.

Напомним, ранее АН сообщали, что правительство Архангельской области приняло решение ввести режим ЧС на Новой Земле в связи с массовым нашествием белых медведей, оккупировавших населенные пункты.