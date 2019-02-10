Куда послал Трутнев команду Кусто?

В бухте Средняя в Приморском края экологи обнаружили тюрьму для морских животных. Здесь в ненадлежащих условиях содержались занесённые в Красную книгу косатки и белухи. Предположительно их готовили к продаже в Китай.



По словам биологов, морские животные, изъятые из привычных им условий обитания, не обладают иммунитетом. Поэтому любые вирусы и бактерии смертельно опасны для них. Этим фактом уже занялись Росприроднадзор, Росрыболовства и Следственный комитет. По из данным, в этой "тюрьме" находятся 11 косаток, 87 белух, 6 моржей, 9 лахтаков и 50 ларг.



На этот скандальный факт обратили внимание мировые экологи и защитники животных. Так письмо президенту Путину написала киноактриса Памела Андерсон, а также сын всемирно известного океанографа Жака-Ива Кусто — Жан-Мишель. Известные люди просят выпустить животных на волю, чтобы они могли воссоединиться со своими семьями.



Экс-министр природных ресурсов Юрий Трутнев посоветовал таким, как Кусто, заниматься правами животных у себя дома. На пресс-конференции Трутнев сказал: "Коллеги, которые нас убеждают в том, что мы должны больше заботиться об охране природы в России, сами поступают с точностью до наоборот. Они ловят китов. Они дают лицензии на белого медведя, они ловят осетра, они продают черную икру. Они заняли все эти рынки. То есть, по сути дела, они выжимают нас из всех рынков".



В пресс-службе Следственного комитета заявили журналистам, что уже занимаются вызволением животных на волю, в естественную среду обитания.



