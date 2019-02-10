В честь Дня науки запустили новую «умную прогулку»

Совместный проект нескольких Департаментов столицы «Узнай Москву» в честь Дня науки запустил новую «умную прогулку».

Москвичам и гостям столицы, как сообщает официальный сайт мэра Москвы, предлагается совершить путешествие по десяти самым знаковым для российской и мировой науки местам, расположенным в столице.

Каждое из них представляет собой не только собрание интересных научных фактов, открытий и биографических данных известных ученых, но и привлекает с точки зрения архитектурной ценности. Возможностями мобильного сервиса можно воспользоваться через сайт или скачав мобильное приложение в App Store и Google Play.

В сервисе имеется умный поиск, с помощью которого можно быстро находить информацию и пользоваться расширенным фильтром. В интерактивных гидах по достопримечательностям города собраны описания более трех тысяч зданий, музеев, маршрутов. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в Москве продолжают создаваться новые замечательные музейные площадки.

Такие, как крупнейший в стране космический музей «Космонавтика и авиация» площадью почти 28 тысяч квадратных метров. Он расположен на ВДНХ, в нем разместилось более 120 уникальных экспонатов, свыше двух тысяч архивных документов, фото- и видеоматериалов. «Москва исторически — один из ведущих научных центров России и мира, город открытий и изобретений», - сказала Наталья Сергунина.

Она напомнила, и сегодня столица обладает значительным научным потенциалом. «Это взрослые и детские технопарки, исследовательские лаборатории, НИИ, высокотехнологичные предприятия», - подчеркнула вице-мэр. Что касается топ-10 знаковых для науки мест, которые предлагает посетить проект «Узнай Москву», то будьте готовы посвятить им не один день. На сайте проекта есть подробные описания и самих объектов, и маршрутов, по которым можно двигаться.

Самое символичное здание – так называемые «золотые мозги», главный оплота отечественной науки: здание Президиума РАН на Ленинском проспекте. В списке обязательных к посещению - обсерватория Московского университета, Научно-исследовательский центр «Планета» в Большом Предтеченском переулке и Институт океанологии на Нахимовском проспекте. Все здания поражают своей архитектурой, у каждого – богатейшая история, приправленная городскими и научными легендами и тайнами.

Так, с Научно-исследовательским и учебно-методическим центром биомедицинских технологий ВНИИ лекарственных и ароматических растений связывают имя Владимира Ленина. Есть мнение, что именно там находилась секретная лаборатория, где готовились к бальзамированию вождя мирового пролетариата.

Также в списке знаковых научных мест - Научно-исследовательский физико-химический институт имени Карпова, бывшая Лютеранская (Евангелическая) больница в переулке Обуха, и многое другое. Наталья Сергунина подчеркнула, что обновление информации портала и приложения «Узнай Москву» - это отличный повод отправиться на прогулку по достопримечательностям, связанным с развитием науки.