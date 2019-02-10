В Раменском районе произошел пожар

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону, в Раменском районе был зафиксирован пожар. Пострадал человек.

Пожар был зафиксирован в строении. Сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 04:09. Пожарные ликвидировали возгорание в 07:00. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.

Также два человека пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух маршруток марки, произошедшего в Балашихе, передает НСН с ссылкой на ТАСС.